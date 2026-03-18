"Валдай" в огне: разведка уничтожила новейшую РЛС РФ в Крыму (видео)

ГУР продолжает уничтожать ПВО РФ в Крыму

Реклама

Во временно оккупированном Крыму украинские разведчики системно выводят из строя элементы российской ПВО. В течение первых двух недель марта спецподразделение ГУР МО Украины «Призраки» провело серию результативных операций против военной инфраструктуры РФ на полуострове.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Во время одного из налетов была поражена современная российская радиолокационная станция «Валдай», которая используется для обнаружения и противодействия малым беспилотникам.

Реклама

Удар по ППО РФ

По данным разведки, украинские бойцы также уничтожили или вывели из строя ряд важных объектов противника, в частности:

станцию радиоэлектронной борьбы;

ретранслятор, применявшийся для управления дронами типа Герань;

элемент навигационной системы «ГЛОНАСС».

Также сообщается о поражении двух скоростных десантных катеров проекта БК-16, находившихся в движении вместе с экипажами.

В ГУР подчеркивают, что удары по средствам ПВО и инфраструктуре управления беспилотниками являются частью стратегии снижения возможностей российских войск контролировать воздушное пространство и вести боевые действия на юге Украины.

Напомним, на днях ССО разгромили пункт управления ракетными комплексами РФ. Речь идет о серии ночных ударов Middle-strike по объектам врага в оккупированном Крыму и Запорожье.

Реклама

Уничтожены пункты управления ракетами, замаскированы системы ПВО и склад боеприпасов.

Также говорилось, что дальнобойные дроны ССО успешно поразили огневую группу врага. В Школьном дроне ССО уничтожил замаскированный элемент зенитно-ракетной системы С-400.