Звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко страстно зацеловала младшего на 16 лет жениха
Актриса поделилась романтическими фотографиями с любимым, на которых пара не скрывает страсти.
Украинская актриса Виктория Булитко поделилась с подписчиками новой порцией личного счастья — на этот раз в формате нежной и одновременно страстной фотосессии вместе с младшим на 16 лет женихом — Кириллом Поповичем.
В совместном посте влюбленные показали серию атмосферных кадров, сделанных на лестнице. Она — в изящном зеленом платье бельевого типа, которое подчеркивает силуэт и добавляет образу легкости, он — в сдержанном, но стильном луке. Вид актрисы дополняет элегантный волнистый хвост, что придает еще большей романтичности образу.
На фото пара не скрывает эмоций: объятия, поцелуи и взгляды, полные тепла, создают ощущение интимного момента, которым они решили поделиться с аудиторией. Несмотря на очевидную страсть, снимки выглядят нежно и искренне — без чрезмерной постановочности.
Особого настроения публикации добавляет музыкальное сопровождение — совместная песня пары «Ти чому на мене дивишся». Именно под нее влюбленные представили серию фотографий, что еще больше подчеркивает их творческий и личный тандем.
