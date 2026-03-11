Временная защита завершается: что ждет украинских беженцев в Европе после 2027 года

Беженцы

Пятый год войны станет решающим для миллионов уехавших за границу украинцев. В этом году условия пребывания в Европе и других странах существенно изменятся, так что многим придется решить — либо оставаться, либо возвращаться домой.

Об этом пишет BBC.

Предел в 5 лет

4 марта 2022 года ЕС ввел временную защиту для миллионов украинцев, преимущественно женщин и детей, бежавших от войны. Он давал право легально находиться в ЕС, работать, получать медицинскую помощь, образование и социальные услуги.

За пять лет настроения украинцев изменились: в 2022 году три четверти планировали вернуться домой, сейчас только 43% рассматривают такую возможность, а 17% точно не вернутся, по данным Центра экономических стратегий (ЦЭС).

В сентябре 2025 года Совет ЕС принял рекомендации по завершению временной защиты, а переговоры о будущем статусе украинцев в ЕС начались 5 марта 2026 года. Еврокомиссары подчеркивают, что продолжение защиты в текущей форме маловероятно.

После завершения директивы в марте 2027 года украинцам придется легализовать пребывание на общих основаниях: через работу, обучение или другие программы каждой страны.

Деонстративные цифры

Европа приняла около 5,3 млн из 5,9 млн украинцев в мире (данные УВКБ ООН). К концу 2025 года временная защита в ЕС имела 4,35 млн украинцев. Самые большие группы — женщины (40%) и дети (31%), доля мужчин выросла до 29%.

По численности принятых украинцев лидерство возглавляет Германия, Польша и Чехия, а по относительному количеству населения — Чехия, Польша и Словакия.

ЕС выделил более 34 млрд евро на поддержку украинцев во время войны: 15 млрд государствам-членам, 13,6 млрд — по политике единства, 1,4 млрд — на прямые программы, а в 2025-2027 годы планируется еще 4 млрд из AMIF и BMVI.

Большинство украинцев работают и платят налоги, поддерживая экономику стран, которые их приняли.

Украинцы на европейском рынке труда

К середине 2025 года 57% украинцев в возрасте 20–64 лет в Европе были трудоустроены, включая самозанятость и неформальную работу (данные УВКБ ООН). Самые высокие показатели занятости — в Эстонии (72%), Венгрии (71%), Великобритании (69%), Польше (68%), Болгарии (67%) и Чехии (66%). Самые низкие — в Швейцарии (29%), Норвегии (37%), Германии и Дании (по 39%) и Финляндии (40%).

Около 3% украинцев работают как предприниматели. Однако почти 60% трудоустроенных работают ниже своей квалификации, а среди лиц с высшим образованием более трети занято на низкоквалифицированных работах. Это основная причина разрыва 40% в зарплате между украинцами и гражданами ЕС.

«Минимальная зарплата в Польше в настоящее время составляет 4 806 злотых (почти 57 тыс. грн) в месяц, в Чехии — 22 400 крон (46,5 тыс. грн) в месяц, в Германии — 13,9 евро (707 грн) в час или около 2 482 евро в месяц до уплаты налогов.

Больше всего работающих украинцев в Польше — 900 тыс., в Чехии — 390 тыс., в Германии — более 300 тыс. В Германии более низкий процент трудоустроенных объясняют строгими требованиями к дипломам, знанию языка и частыми социальными выплатами, заменяющими доход. С 2022 года количество украинских работников в Германии выросло с 65 тыс. до 373 тыс., хотя 55 тыс. имеют краткосрочные или неполные контракты. Уровень занятости в Германии — 37,5%.

У кого есть желание остаться

По данным Еврокомиссии, большинство украинцев в Европе планируют остаться. Вопрос дальнейшего пребывания — компетенция национальных правительств. После завершения временной защиты украинцам придется переходить на национальные виды на жительство, которые могут базироваться на:

трудоустройстве или самозанятости;

обучении или научных проектах;

семейных обстоятельствах («воссоединение семьи»);

программам для высококвалифицированных работников (EU Blue Card).

«Те, кто находится здесь уже много лет, не должны и дальше иметь статус временной защиты. Они должны перейти на другие юридические статусы», — объяснила спецпредставитель Еврокомиссии Сильва Йоганссон.

По данным ЦЭС, около 20% украинцев уже имеют такие документы (870 тыс.), остальные 80% (3,4 млн) либо планируют их получить, либо ждут больше информации.

Данные по странам

Германия живет почти 1,2 млн украинцев (до 25% всех беженцев). После 4 марта 2027 отдельного статуса для украинцев не будет; нужно переходить на рабочие, студенческие визы, EU Blue Card, брак или гражданство. Переход означает утрату льгот временной защиты: медицинское страхование, компенсации за жилье, финпомощь. За три года только около 14 тыс. украинцев изменили свой статус. Планируется изменение Bürgergeld: новое базовое обеспечение с меньшими выплатами для украинцев, ограничение бесплатных интеграционных курсов и сокращение жилищных возможностей (например, закрытие центра Тегель). Из 1,157 млн. временных защищенных — 484 тыс. мужчин, 672 тыс. женщин; около 305 тыс. несовершеннолетних.

Польша — планируется введение нового статуса CUKR (гибрид спецрежима и карты избитой). Временная защита остается до 4 марта 2027 г., с возможностью перехода на временное или постоянное проживание. Ограничены некоторые социальные выплаты, например 800+ на детей, привязаны к обучению и работе родителей. Экономический вклад украинцев значителен: примерно 328,6 млрд злотых ВВП с 2022 года. В Польше работает более 857 тысяч украинцев.

Чехия — политические споры блокируют упрощенную процедуру перехода на долгосрочное проживание. Жесткие условия: 2 года временной защиты, доходы более 440 тыс. крон/год, уплата налогов, медстрахование, обучение детей, аренда жилья. К концу 2025 года: 393 тыс. под временной защитой, 80 тыс. подали на долгосрочное проживание, разрешения получили примерно 16 тыс.

Дания планирует ограничить временную защиту для вновь прибывших из 14 регионов Украины; будет относиться к мужчинам 23–60 лет без подтверждения освобождения от военной службы.

Норвегия — схожая политика для военнообязанных.

ЕС гарантирует одинаковую временную защиту до марта 2027 года. Дальше условия могут изменяться.

«Если война будет продолжаться, мы, конечно, будем предоставлять убежище людям, которые бегут из Украины. Но масштаб мер может быть другим — например, только для людей из регионов, очевидно опасных», — заявила спецпредставитель ЕС.

Кто вернется, а кто нет

По оценкам ЦЭС, от 2,1 до 3 млн украинцев останутся за границей даже после окончания войны. Приблизительно 20% еще не имеют плана по окончании временной защиты. До 24% украинцев в Германии, Польше и Чехии уже имеют документы, позволяющие остаться на постоянной основе. Меньше шансов вернуться имеют родители студентов и уехавшие с детьми.

Как известно, программа добровольного возвращения и восстановления готовится, но массового возвращения 4-5 млн человек никто не ожидает. В ЕС советуют поощрять поездки в Украину для оценки условий жизни на месте. Также учитывают, что лицам с особыми потребностями нужно больше времени перед возвращением. В конце концов, все будет зависеть от экономики и завершения войны. Да, ускоренное членство Украины в ЕС могло бы создать дополнительную мотивацию.

«Чтобы вернуть людей, мы должны дать им какую-то перспективу», — говорит старшая исследовательница ЦЭС Ирина Ипполитова.

Правила для беженцев из Украины — последние новости

Европейский Союз продлил статус временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года, подкрепив это согласованным механизмом на уровне государств-членов. В то же время в ряде стран ЕС ужесточают требования и сокращают социальные выплаты и льготы для украинских беженцев, а процедура перехода на постоянные или другие виды на жительство становится. Эти изменения означают, что по завершении временной защиты украинцам придется адаптироваться к новым условиям национальных систем иммиграции и социальной поддержки.

Известно, что украинским беженцам в Германии больше не действует льготный период для автомобилей на украинских номерах. Теперь им грозят штрафы за использование таких транспортных средств без перерегистрации в соответствии с местными правилами.