- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 520
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия ударила по железной дороге в одной из областей: есть раненые
Россия в очередной раз обстреляла гражданскую железнодорожную инфраструктуру, на этот раз на Черниговщине. К счастью, обошлось без жертв.
Армия РФ утром 18 марта ударила по железной дороге в Черниговской области. Есть потерпевшие.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
Как сообщается, российский БпЛА попал в тепловоз, что повлекло за собой пожар.
«В результате атаки травмирован машинист и его помощник. Им оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.
На месте работают все соответствующие службы.
Ранее Россия атаковала железную дорогу Украины дронами. Так, в Харьковской области дрон попал в пригородный поезд. Пассажиры не пострадали, но машинист и его помощник получили ранения. Был поврежден тепловоз и другая железнодорожная инфраструктура. Также удар произошел по станции в Криворожском районе, где поврежден локомотив, но без жертв. Вопреки атаке и повреждениям, движение поездов продолжалось.