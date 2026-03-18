Анна Тринчер в мини-платье упала прямо на сцене и блестяще выкрутилась из конфуза

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица Анна Тринчер оказалась в центре внимания из-за неожиданного конфуза прямо во время выступления.

Курьез случился во время концерта в Белой Церкви в рамках ее тура по Украине. На видео, которое быстро разлетелось в TikTok, заметно, как артистка в розовом мини-платье и блестящем топе хочет еще больше «раскачать» публику. В какой-то момент Тринчер потеряла равновесие и вместе с микрофоном упала на пол, прервав исполнение песни «Подруга моя».

Впрочем, ситуация не выбила певицу из колеи. Помощники мгновенно бросились на помощь. Один из охранников поддержал ее за ногу, а ассистентка помогла встать. После этого артистка прикрыла лицо руками, рассмеялась и уже через мгновение продолжила выступление — еще увереннее и с улыбкой.

Дата публикации 11:51, 18.03.26

Реакция пользователей в Сети не заставила себя ждать. Сама же Тринчер тоже присоединилась к обсуждению с самоиронией: «Обожаю! Даже если упал — встань!» Тем временем остальные юзеры восхищались ее профессионализмом, красотой и талантом.

Зато не под фанеру, красавица

Даже падает красиво

Звезда упала — загадывай желание

Напомним, недавно Анна Тринчер пристыдила Виталия Козловского за его попытки схитрить на сцене во время исполнения песен. В гримерке между звездами завязался забавный диалог.