Иран второй раз за вечер ударил ракетами по Израилю: сотня раненых, люди под завалами

Атака на Израиль / © ClashReport

Иранская баллистическая ракета ударила по городу Арад на юге Израиля. Уже известно о массовых разрушениях и многочисленных жертвах.

Об этом сообщает Clash Report.

По предварительным данным, в результате атаки в городе зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры. Сейчас известно около 100 раненых.

«Израильские СМИ сообщают о около 100 раненых в Араде, люди также находятся под завалами», — говорится в сообщении.

Информация о количестве погибших и масштабах разрушений уточняется.

Судя по всему, Иран не собирается останавливаться. Как передает Clash Report, спикер парламента Ирана объявил, мол, небо Израиля «беззащитное» и анонсировал следующие атаки.

«Пора реализовать следующие заранее разработанные планы», — заявил он.

Напомним, незадолго до этого, Иран поразил город Димона на юге Израиля, где расположен главный ядерный объект страны, считающийся ключевым элементом ее оборонной инфраструктуры.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали не менее 20 человек.

Димона известна тем, что в ней расположен ядерный центр Израиля, где, по оценкам, производится плутоний для незадекларированной программы ядерного оружия. Объект построен в 1960-х годах с помощью Франции и является центральным элементом политики ядерной неоднозначности Израиля.

На фоне атаки сообщалось, что израильские авиаудары могли быть направлены на иранский ядерный объект Натанз.

Также, 20 марта, в еврейском квартале Старого города Иерусалима, у главных святынь трех религий, упал обломок перехваченной иранской ракеты. Это произошло примерно в 400 метрах от мечети Аль-Акса, Стены Плача и Храма Гроба Господня.