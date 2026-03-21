Иран второй раз за вечер ударил ракетами по Израилю: сотня раненых, люди под завалами
В результате атаки Ирана пострадали по меньшей мере 100 человек, на месте прилета руины.
Иранская баллистическая ракета ударила по городу Арад на юге Израиля. Уже известно о массовых разрушениях и многочисленных жертвах.
Об этом сообщает Clash Report.
По предварительным данным, в результате атаки в городе зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры. Сейчас известно около 100 раненых.
«Израильские СМИ сообщают о около 100 раненых в Араде, люди также находятся под завалами», — говорится в сообщении.
Информация о количестве погибших и масштабах разрушений уточняется.
Судя по всему, Иран не собирается останавливаться. Как передает Clash Report, спикер парламента Ирана объявил, мол, небо Израиля «беззащитное» и анонсировал следующие атаки.
«Пора реализовать следующие заранее разработанные планы», — заявил он.
Напомним, незадолго до этого, Иран поразил город Димона на юге Израиля, где расположен главный ядерный объект страны, считающийся ключевым элементом ее оборонной инфраструктуры.
По предварительным данным, в результате атаки пострадали не менее 20 человек.
Димона известна тем, что в ней расположен ядерный центр Израиля, где, по оценкам, производится плутоний для незадекларированной программы ядерного оружия. Объект построен в 1960-х годах с помощью Франции и является центральным элементом политики ядерной неоднозначности Израиля.
На фоне атаки сообщалось, что израильские авиаудары могли быть направлены на иранский ядерный объект Натанз.
Также, 20 марта, в еврейском квартале Старого города Иерусалима, у главных святынь трех религий, упал обломок перехваченной иранской ракеты. Это произошло примерно в 400 метрах от мечети Аль-Акса, Стены Плача и Храма Гроба Господня.