Иран может нанести ракетный удар по любой стране Европы, кроме одной

Иранская ракета Khorramshahr-4 / © Defense Express

Иран имеет в своем арсенале баллистические ракеты, которые могут бить на расстояние 4000 км. Поэтому единственная страна в Европе, которой не грозит ракетный удар — Португалия. В зоне недосягаемости находится также большая часть Великобритании, Испании, а также небольшая часть Франции.

Об этом пишет издание Defense Express.

Аналитики издания отметили, что предыдущие официальные заявления Ирана об ограничении его ракетной программы дальностью в 2000 км, очевидно, не соответствуют действительности.

Как сообщалось ранее, по информации The Wall Street Journal, которое ссылается на слова нескольких американских чиновников, Иран двумя баллистическими ракетами пытался попасть по совместной военно-морской базе Великобритании и США «Диего-Гарсия», расположенной в Тихом океане, на расстоянии не менее 4000 км от вероятного места запуска.

Вероятно для атаки были применены баллистические ракеты промежуточной дальности Khorramshahr-4, которые способны поражать цели на расстоянии от 3 000 до 5 500 км.

Аналитики Defense Express называют эту ракету «Орешником» на минималках»: она имеет боевую часть с 20 суббоеприпасами, которые разлетаются в радиусе 8 км.

В издании добавили, что попытка Ирана атаковать британско-американскую базу оказалась неудачной — одна ракета до нее не долетела из-за неисправности в полете, что произошло с другой — неизвестно, но по ней один из американских военных кораблей выпустил зенитную ракету SM-3.

«Учитывая то, что атака потерпела неудачу, пока рано говорить о значительной угрозе от Ирана наносить удары на такие расстояния», — пишут обозреватели.

В то же время они напомнили, что Иран ранее прямо угрожал Европе ответными ударами, если та будет помогать США и Израилю в их операции по уничтожению военного потенциала Ирана.

Война против Ирана — последние новости

Напомним, посол США в ООН Майк Волц заявил о возможности «всех вариантов» по развертыванию американских войск на территории Ирана.

В то же время российский президент Владимир Путин пожелал иранскому народу «достойно преодолеть суровые испытания» и дерзко заявил о «верности и партнерстве» между Москвой и Тегераном.

Накануне, 20 марта, в еврейском квартале Старого города Иерусалима, вблизи главных святынь трех религий, упал обломок перехваченной иранской ракеты. Это произошло примерно в 400 метрах от мечети Аль-Акса, Стены Плача и Храма Гроба Господня.