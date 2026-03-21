Последний путь Филарета: где будут похороны, маршрут траурного шествия и как Украина прощается с патриархом

Патриарх Филарет

Украина в трауре: на 98 году жизни отошел в вечность Святейший Патриарх Филарет. Фигура, ставшая символом несокрушимости и борьбы за автокефалию, умерла 20 марта из-за обострения хронических болезней. Церемония прощания в Киеве объединила тысячи людей — от рядовых верующих до высшего руководства.

Прощание с Патриархом началось вечером 20 марта в Владимировском и Свято-Михайловском Златоверхом соборах. Двери храма остаются открытыми для всех, кто хочет отдать последнее уважение иерарху. В субботу, 21 марта, над гробом непрерывно читается Евангелие, а духовенство совершает заупокойные молитвы.

В Православной церкви Украины отметили, что доступ к телу Патриарха будет свободен до утра воскресенья, хотя возможны кратковременные ограничения по уважительной причине.

Завтра, 22 марта, в 8.30 в соборе начнется заупокойная Божественная литургия, которую возглавит Митрополит Епифаний в сослужении с епископатом ПЦУ. После этого состоится чин отпевания.

Маршрут траурной процессии и место захоронения

После завершения службы в Михайловском Златоверхом начнется перенос тела усопшего Патриарха. Около 11:00 утра траурная процессия отправится через Софиевскую площадь во Владимирский кафедральный собор.

Место захоронения выбрано не случайно: именно во Владимирском соборе Патриарх Филарет прослужил более шести десятилетий. Там состоится совершение чина отпевания, после чего Святейшего похоронят на территории храма.

Слова благодарности от государства

Сегодня, 21 марта, в собор прибыл президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой. Глава государства лично выразил соболезнования Митрополиту Эпифанию и всем православным украинцам.

«Сегодня украинцы прощаются с Патриархом Филаретом. Он приложил много усилий, чтобы в Украине была своя поместная церковь. Без его настойчивости и смелости не представить историю украинской самостоятельности, нашей духовной независимости и развития действительно своего сильного государства», — подчеркнул президент.

Кроме супругов Зеленских , почтить память иерарха пришли Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр иностранных дел Андрей Сибига и высшее военное руководство страны.

Митрополит Эпифаний о борьбе с «русским миром»

Предстоятель ПЦУ Эпифаний во время проповеди назвал жизнь Филарета длинным путем от Донбасса времен сталинского террора до вершины духовного служения. Он подчеркнул, что Москва никогда не простит Патриарху его выбор в пользу независимости.

«Он не просто сам не побоялся свергнуть с себя духовное иго „русского мира“, но побуждал сделать это и Церковь. Москва не простила и не прощает ему этого. Она хотела бы, чтобы имя Патриарха Филарета было попрано. Но мы свидетельствуем: „русский мир“ как империя зла не победит. Победит правда и любовь», — заявил Митрополит Эпифаний.

Он также добавил, что во время последней встречи в больнице они с Патриархом молились о победе над российским агрессором и украинских воинов.

Как отреагировали на смерть Филарета известные люди

Смерть Филарета вызвала волну воспоминаний среди известных политических деятелей Украины, подчеркивающих масштаб его личности:

Леонид Кучма: «Невероятная харизма и несокрушимость духа. Украина уже была независимой, а его борьба за независимость Церкви только начиналась. Нам только помнить и благодарить».

Петр Порошенко: «Пошла целая эпоха борьбы за духовную независимость. Его путь был сложным, но благодаря его несокрушимой воле мы получили Томос».

Виктор Ющенко: «Фигура Святейшего — это фундамент нашей государственной независимости. Он был сеятелем, который в трудные времена не побоялся бросить зерно надежды».

Юлия Тимошенко: «Он походил на старый дуб, который веками противостоит непогоде. Это человек, который мог изменить жизнь только за одну встречу».

Кирилл Буданов: «Герой Украины, вошедший в историю непокоренным борцом за нашу духовную свободу».

Патриарх Филарет оставляет после себя независимую поместную церковь и память о железной воле. Его земной путь завершается, но дело продолжает жить в каждой молитве за свободную Украину.

Роль Филарета в украинской Церкви

Напомним, по словам предстоятеля Православной церкви Украины, патриарх Филарет, более 60 лет назад возглавивший Киевскую кафедру как экзарх Украины, а впоследствии являвшийся предстоятелем УПЦ и УПЦ КП, сыграл ключевую роль в сохранении церковной жизни в условиях советских преследований, в период духовного возрождения государства и в борьбе.

Именно его решение и принципиальная позиция сделали возможным проведение 15 декабря 2018 Объединительного Собора в Софии Киевской, создание единой поместной Православной церкви Украины и получение Томоса об автокефалии. Несмотря на дальнейшие сложные обстоятельства, в ВЦУ отмечают, что вклад Филарета в развитие Церкви всегда высоко ценили.

«Мы глубоко огорчены тем, что Патриарх Филарет отошел от жизни мира сего, но верим в Божью милость к нему и превозносим за упокоение его души наши молитвы. Мы будем делать все необходимое для того, чтобы надлежащим образом почтить память нашего Почетного Патриарха, достойно проводив его в последний земной путь», — отметил предстоятель ВТО.

Киевская Митрополия призвала епископство, духовенство и верующих Православной церкви Украины молиться за упокой души Филарета.

Биография Филарета

К слову, патриарх Филарет (в миру Михаил Антонович Денисенко) родился 23 января 1929 года в Донецкой области в селе Благодатное. На выбор духовного пути оказали влияние семейные трагедии — гибель деда во время Голодомора и отца на фронте 1943 года.

После учебы в Одесской духовной семинарии и Московской духовной академии, которую он окончил в 1952 году, принял монашеский постриг с именем Филарет. В 1958-1962 годах был ректором Киевской духовной семинарии.

С 1962 года находился в сане епископа, служил в Вене, Риге и Александрии (Египет). В 1966 году стал архиепископом и экзархом Украины, а с 1968 года — митрополитом Киевским и Галицким. В 1990 году исполнял обязанности местоблюстителя патриаршего престола Русской православной церкви.

В том же году он инициировал создание Украинской православной церкви в составе Московского патриархата и стал первым предстоятелем. В то же время, уже в 1992 году разорвал связи с Москвой и основал Украинскую православную церковь Киевского патриархата, за что в 1997 году Русская православная церковь подвергла его анафеме.