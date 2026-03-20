Жизнь как служение Богу: история патриарха Филарета, который посвятил себя независимости Украины

Патриарх Филарет (в миру Михаил Антонович Денисенко) / © УНИАН

Жизненный путь Почетного патриарха Филарета стал целой эпохой в истории украинского православия — от сложных времен до получения долгожданной автокефалии. Его фигура соединила в себе несокрушимую волю к церковной независимости и десятилетия самоотверженного служения Богу и украинскому народу.

Биография патриарха Филарета

Патриарх Филарет (в миру Михаил Антонович Денисенко) родился 23 января 1929 года в Донецкой области в селе Благодатное. На выбор духовного пути повлияли семейные трагедии — гибель деда во время Голодомора и отца на фронте в 1943 году. После обучения в Одесской семинарии и Московской духовной академии (1952 год) принял монашеский постриг с именем Филарет. В 1958-1962 годах был ректором Киевской духовной семинарии.

Патриарх Филарет (в миру Михаил Антонович Денисенко)

С 1962 года находился в сане епископа, служил в Вене, Риге и Александрии (Египет). В 1966 году стал архиепископом и экзархом Украины, а с 1968 — митрополитом Киевским и Галицким. В 1990 году исполнял обязанности местоблюстителя патриаршего престола Русской православной церкви (РПЦ).

В том же году инициировал создание Украинской православной церкви в составе (УПЦ) Московского патриархата, став ее первым предстоятелем. Однако уже в 1992 году разорвал связи с Москвой и основал УПЦ Киевского патриархата, за что РПЦ предала его анафеме в 1997 году.

Роль в становлении независимой украинской церкви

Активная борьба Фларета за автокефалию началась сразу после 1991 года. Несмотря на отказ Русской православной церкви признать отделение украинской церкви, в июне 1992 года была создана Украинская православная церковь Киевского патриархата.

С 1995 года Филарет возглавил ее как патриарх, став инициатором полного перевода богослужебных книг на украинский язык.

Принципиальная позиция Филарета стала фундаментом для проведения Объединительного собора 15 декабря 2018 года. Он сознательно не выдвигал свою кандидатуру на пост предстоятеля, что позволило создать единую поместную ПЦУ и получить Томос. За это Вселенский патриархат официально отменил анафему против него, а сам иерарх получил титул Почетного патриарха ПЦУ.

С 2019 года Филарет находился на покое.

Государственное признание и награды

За многолетний труд и поддержку украинского войска и государственности (в частности во время Евромайдана и войны на Донбассе) Филарет был удостоен ряда высших наград, среди которых:

звание Героя Украины (2019 год);

орден Свободы и Крест Ивана Мазепы;

полный кавалер ордена князя Ярослава Мудрого.

Какими были последние дни Филарета

Патриарх Филарет умер 20 марта 2026 года в киевской больнице «Феофания» из-за обострения хронических болезней. Его госпитализировали еще 9 марта, однако, по словам митрополита Епифания, почтенный возраст и состояние здоровья стали решающими факторами.

Настоятель Владимирского собора Борис Табачек рассказал, что за два дня до смерти иерарх находился в хорошем настроении и активно общался с окружающими. Главным посылом его последних наставлений была важность любви и примирения, которые он называл основой любой духовной пользы.

Сейчас идет подготовка к прощанию с Почетным Патриархом. Отпевание состоится во Владимирском соборе Киева, а захоронение предварительно запланировано на воскресенье, 22 марта — третий день после смерти. Окончательный регламент церемонии и все процедурные детали должен утвердить Священный Синод, после чего официальную информацию обнародуют для общественности.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертьпатриарха Филарета. В своем сообщении, глава государства подчеркнул, что украинский народ всегда будет уважать вклад патриарха Филарета в развитие поместной церкви.

Читайте также:

