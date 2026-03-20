В "Дії" приостановят важные услуги: когда и что не будет работать
Часть услуг в «Дії» не будут работать из-за технических работ в реестрах.
В приложении и на портале «Дія» стартуют плановые технические работы, из-за чего часть сервисов будет временно не работать.
Об этом сообщили в «Дії».
Приостановка услуг в реестре «Оберіг»
Сообщается, что из-за технических работ в реестре «Оберіг» до 9:00 21 марта будет недоступен комплекс услуг, связанных с военным учетом. В частности, пользователи не смогут воспользоваться следующими сервисами:
отражение военно-учетного документа;
бронирование работников и продление его срока;
предоставление сведений о персонале из Реестра военнообязанных;
аннулирование бронирования.
Перерегистрация транспортных средств
Второй этап работ будет касаться Единого государственного реестра транспортных средств. Из-за его обновления услуга перерегистрации авто будет недоступна с 17:00 21 марта до 20:00 23 марта.
«Советуем заранее позаботиться о необходимых услугах, чтобы избежать неудобств. Все остальные сервисы в „Дії“ будут работать без пауз», — отметили в Действии.
Напомним, из-за плановых технических работ в сервисе «Оберіг» временно не будет работать приложение «Резерв+». Поэтому нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID.