Прощание с Филаретом в Киеве: панихида в Владимирском соборе и детали захоронения (видео)

Патриарх Филарет

Украина прощается с выдающейся личностью в истории украинского православия. Во Владимирском соборе столицы началась панихида по почетному патриарху Киевскому и всея Руси-Украины Филарету.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Патриарх Филарет ушел в вечность в возрасте 97 лет. О трагическом известии сообщил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний.

По официальной информации, обнародованной на сайте ПЦУ, причиной смерти стали последствия обострения хронических заболеваний, с которыми патриарх боролся в последнее время.

График прощания и богослужений

Церемония прощания продлится несколько дней в главных соборах столицы.

Согласно сообщениям духовенства, расписание траурных мероприятий следующее:

пятница — панихида во Владимирском соборе. В 20:00 тело патриарха перевезут в Михайловский Златоверхий собор.

суббота — в течение дня пройдет заупокойная служба в Михайловском Златоверхом соборе.

воскресенье — тело патриарха снова привезут во Владимирский собор для финального прощания.

Завершающий этап церемонии состоится в воскресенье. После того, как во Владимирском соборе совершится чин отпевания, почетного патриарха Филарета похоронят на территории собора.

Что известно о патриархе Филарете

Напомним, что патриарх Филарет на протяжении десятилетий играл ключевую роль в развитии украинского православия и сохранении церковной жизни в условиях советских преследований. Он возглавлял Киевскую кафедру как экзарх Украины, а затем был предстоятелем УПЦ и УПЦ Киевского патриархата.

В период независимости Украины Филарет стал одним из главных деятелей в процессе духовного возрождения и борьбы за автокефалию украинской церкви. Его позиция и решения, в частности, способствовали проведению Объединительного Собора 15 декабря 2018 года в Софии Киевской, созданию Православной церкви Украины и получению Томоса об автокефалии.

В ПЦУ неоднократно отмечали, что, несмотря на сложные обстоятельства в последующие годы, вклад Филарета в становление независимой украинской церкви остается весомым и признается на самом высоком уровне.

После сообщений о его смерти в ПЦУ призвали духовенство и верующих молиться о упокоении души почетного патриарха и анонсировали, что детали прощания, отпевания и захоронения будут сообщены дополнительно.