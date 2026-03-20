Прощание с Филаретом в Киеве: панихида в Владимирском соборе и детали захоронения (видео)
Стало известно, где именно и когда состоится чин погребения иерарха.
Украина прощается с выдающейся личностью в истории украинского православия. Во Владимирском соборе столицы началась панихида по почетному патриарху Киевскому и всея Руси-Украины Филарету.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.
Патриарх Филарет ушел в вечность в возрасте 97 лет. О трагическом известии сообщил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний.
По официальной информации, обнародованной на сайте ПЦУ, причиной смерти стали последствия обострения хронических заболеваний, с которыми патриарх боролся в последнее время.
График прощания и богослужений
Церемония прощания продлится несколько дней в главных соборах столицы.
Согласно сообщениям духовенства, расписание траурных мероприятий следующее:
пятница — панихида во Владимирском соборе. В 20:00 тело патриарха перевезут в Михайловский Златоверхий собор.
суббота — в течение дня пройдет заупокойная служба в Михайловском Златоверхом соборе.
воскресенье — тело патриарха снова привезут во Владимирский собор для финального прощания.
Завершающий этап церемонии состоится в воскресенье. После того, как во Владимирском соборе совершится чин отпевания, почетного патриарха Филарета похоронят на территории собора.
Что известно о патриархе Филарете
Напомним, что патриарх Филарет на протяжении десятилетий играл ключевую роль в развитии украинского православия и сохранении церковной жизни в условиях советских преследований. Он возглавлял Киевскую кафедру как экзарх Украины, а затем был предстоятелем УПЦ и УПЦ Киевского патриархата.
В период независимости Украины Филарет стал одним из главных деятелей в процессе духовного возрождения и борьбы за автокефалию украинской церкви. Его позиция и решения, в частности, способствовали проведению Объединительного Собора 15 декабря 2018 года в Софии Киевской, созданию Православной церкви Украины и получению Томоса об автокефалии.
В ПЦУ неоднократно отмечали, что, несмотря на сложные обстоятельства в последующие годы, вклад Филарета в становление независимой украинской церкви остается весомым и признается на самом высоком уровне.
После сообщений о его смерти в ПЦУ призвали духовенство и верующих молиться о упокоении души почетного патриарха и анонсировали, что детали прощания, отпевания и захоронения будут сообщены дополнительно.