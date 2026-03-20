Прощание с патриархом Филаретом: что происходит в Михайловском монастыре и Владимирском соборе (видео)
В Киеве прощаются с патриархом Филаретом.
На 98-м году жизни отошел в вечность патриарх Филарет. Его сердце остановилось в больнице «Феофания», куда он был госпитализирован 9 марта из-за обострения хронических болезней.
Сейчас во Владимирском соборе продолжаются заупокойные молитвы. Именно здесь, в стенах храма, где Филарет служил более полувека, он завещал себя похоронить.
В Михайловском монастыре ожидают тело патриарха Филарета.
Об этом говорится в сюжете корреспондентов ТСН Нелли Ковальской и Ивана Воробьева.
Во Владимирском соборе молятся за упокой Филарета
Во Владимирском соборе сейчас продолжается вечерняя служба, во время которой духовенство и верующие возносят молитвы за упокой новопреставленного патриарха. Официальный график погребения еще не обнародован, однако священнослужители подтверждают: последняя воля Филарета будет выполнена.
«Мы ждем указаний высшего духовного руководства, но отпевание и погребение состоится именно здесь. Для нас он был не просто патриархом — мы потеряли отца», — говорят они.
Последняя служба патриарха Филарета
Владимирский собор стал для Филарета родным домом. В этом году, в мае, исполнилось бы ровно 60 лет со дня его первой службы в этих стенах. Свою последнюю литургию патриарх отслужил здесь совсем недавно — 7 января, на Рождество по старому стилю.
Свидетели говорят: тогда он был уже очень слаб, и проводить службу ему помогали другие священники. Эта зима стала роковой для здоровья духовного лидера, однако он до последнего оставался со своей паствой.
Воспоминания прихожан: молитва за Киев в феврале 2022-го
Сразу после новости о смерти Филарета к собору начали сходиться киевляне. Люди не сдерживают слез, вспоминая, как патриарх поддерживал их в самые тяжелые времена.
«Я никогда не забуду февраль 2022-го. Когда началось полномасштабное вторжение и люди в панике покидали Киев, патриарх Филарет с самого утра был здесь. Он молился за Украину, за наше войско, и эта его несгибаемость давала нам силы», — говорит женщина.
Патриарх Филарет останется в памяти украинцев как человек, посвятивший жизнь борьбе за автокефалию украинской церкви и государственность.
