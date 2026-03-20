Трамп может снять санкции с иранской нефти: что известно о шокирующем поступке

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Соединенные Штаты — вслед за российской — готовятся снять санкции с иранской нефти. Эту сенсационную новость подтвердил министр финансов США Скотт Бессент. Речь идет о 140 миллионах баррелей, которые уже находятся на танкерах в море. Это первая значительная уступка Тегерану, который после России был самым подсанкционным государством мира.

На фоне ударов по Катару и подскочивших до $115 цен на нефть Вашингтон пытается потушить пожар на рынке.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

Реклама

Заявления Трампа

Так и не сумев собрать европейскую коалицию для разминирования Ормузского пролива, Дональд Трамп попытался заручиться поддержкой Японии. Страна существенно теряет от войны, ведь покупала в Персидском заливе 90% своей нефти. Однако Токио отказалось вступать в горячую фазу войны. Во время встречи с Санаэ Такаити Трамп не сдержался и наступил на один из самых болезненных мозолей японцев, напомнив о событиях 1941-го года.

Репортер: «Япония и США — очень хорошие друзья, но почему вы не рассказали союзникам о войне, прежде чем напасть на Иран?»

Дональд Трамп: «Когда мы начали, мы сделали это очень жестко и никому не рассказывали, потому что хотели сделать сюрприз. Кто знает о сюрпризе лучше Японии, не так ли? Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе?»

Премьер Такаити оставила этот вопрос без ответа.

Реклама

Пентагон просит $200 миллиардов

Американо-израильская война в Иране становится все дороже. Пентагон просит Конгресс безотлагательно выделить еще 200 миллиардов долларов. Официальных данных о расходах нет, но на закрытых брифингах звучит цифра — более 11 миллиардов только за первые шесть дней бомбардировок. Для сравнения: за три года войны в Украине администрация Байдена предоставила Киеву помощи почти на 50 миллиардов. Трамп и министр войны Пит Гегсет продолжают обвинять в дефиците боеприпасов предшественников.

Пит Гегсет, министр войны США: «Мы до сих пор имеем дело с обстоятельствами, которые создал Джо Байден: он истощил наши запасы и направлял их не нашим собственным военным, а Украине. Мы вполне убеждены, что эти боеприпасы лучше использовать в наших собственных интересах».

Нефтяной «разворот» из-за ударов по Катару

Ситуация обострилась после того, как Иран в ответ на атаки по своим месторождениям ударил по объектам сжиженного газа в Катаре. Эскалация заставила Эммануэля Макрона срочно звонить Трампу с требованием остановить разрушение глобальной инфраструктуры.

The Wall Street Journal пишет: США готовятся к невероятному шагу — снятию санкций с иранской нефти. Трамп подтвердил, что будет делать все, чтобы удержать цены для американцев. После лет изоляции иранская нефть снова может легально потечь на мировой рынок.

Реклама

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 20:00 НАЖИВО! ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ ПЯТНИЦЫ, 20 МАРТА