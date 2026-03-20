Новая стрижка, которая подходит всем: боб с подворотом стал главным трендом весны (фото)

Стрижка боб остается одной из основных тенденций в прическах. Для тех, кто хочет попробовать смелую стрижку, стилисты предлагают соединить короткий боб 90-х и французский боб. В результате этого микса появляется современная, изысканная версия — боб с подворотом.

Почему эта короткая стрижка с парижским шармом подходит всем, рассказали парикмахеры изданию Vogue Italia.

Боб с подворотом — это короткая стрижка в стиле 90-х, кончики которой слегка загнуты внутрь, — на уровне челюсти или чуть ниже. Именно это создает мягкую линию, которая будто облегает лицо.

«Длина, закрывающая челюсть, идеально подходит для придания объема и структуры волос. Особенно тонкому. Это свежая, непринужденная стрижка, полная индивидуальности. Она идеально подходит для того, чтобы развеять монотонность волос до плеч», — рассказывает стилист Джеймс Эрншоу.

Легкое наслоение у скул и челюсти создают более гармоничный эффект, чем абсолютно ровный срез. Слои волосы естественно обрамляют лицо и придают прическе утонченности и чувственности.

Кому подходит боб с подворотом

Боб с подворотом универсален. Однако стрижка наиболее подойдет обладательницам овальных, сердцевидных и немного вытянутых лиц. Округлая форма боба балансирует пропорции и подчеркивает скулы и линию челюсти. Легкое слоение смягчает выраженные черты, так что это удачный вариант для квадратного лица.

Такой боб хорошо работает на тонких и средних по густоте волосах, создавая иллюзию густоты и объема. С незначительными изменениями слоя он также подходит для волнистых или слегка вьющихся волос, сохраняя непринужденный «парижский» эффект.

Боб с подворотом подойдет и девушкам с челкой. Он смягчает угол стрижки и помогает сделать ее более современной. Так называемая «отросшая» челка-занавес будет идеально подходить для обрамления лица. Впрочем, он должен быть достаточно длинным, чтобы его можно было заправить за ухо для совершенно непринужденного образа.

