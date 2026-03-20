Украина
191
1 мин

Где и когда в Украине не будет света 21 марта — детали от "Укрэнерго"

Основным фактором, который заставил энергетиков снова прибегнуть к ограничениям, стали последствия предыдущих массированных российских атак.

Дарья Щербак
Свет

Свет

Завтра, 21 марта, во всех регионах Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом пишет «Укрэнерго».

Согласно официальному сообщению энергетиков, ограничения продлятся с 08:00 до 22:00. В этот период во всех областях Украины будут задействованы:

  • графики почасовых отключений для потребителей

  • графики ограничения мощности, относящиеся к промышленным объектам.

Следует заметить, что ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому время и продолжительность отключений по конкретным адресам могут изменяться.

Актуальную информацию о вашем населенном пункте необходимо проверять на официальных ресурсах местных облэнерго.

Энергетики обращаются к гражданам с просьбой о солидарности. В периоды, когда электроэнергия появляется в ваших домах согласно графику, крайне важно потреблять ее экономно. Это поможет снизить нагрузку на сеть и избежать дополнительных аварийных ситуаций.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине планируют не применять графики отключений для потребителей на линиях, где работает собственная или распределенная генерации. Речь идет о случаях, когда местные источники электроэнергии покрывают не менее 80% нужд потребителей.

Если уровень покрытия электроэнергией будет ниже, для них снова будут применяться стандартные графики ограничений. Таким образом правительство хочет стимулировать громады, ОСМД и бизнес устанавливать собственные источники энергии и усиливать энергостойкость страны.

