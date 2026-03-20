Где и когда в Украине не будет света 21 марта — детали от "Укрэнерго"

Завтра, 21 марта, во всех регионах Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом пишет «Укрэнерго».

Согласно официальному сообщению энергетиков, ограничения продлятся с 08:00 до 22:00. В этот период во всех областях Украины будут задействованы:

графики почасовых отключений для потребителей

графики ограничения мощности, относящиеся к промышленным объектам.

Следует заметить, что ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому время и продолжительность отключений по конкретным адресам могут изменяться.

Актуальную информацию о вашем населенном пункте необходимо проверять на официальных ресурсах местных облэнерго.

Энергетики обращаются к гражданам с просьбой о солидарности. В периоды, когда электроэнергия появляется в ваших домах согласно графику, крайне важно потреблять ее экономно. Это поможет снизить нагрузку на сеть и избежать дополнительных аварийных ситуаций.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине планируют не применять графики отключений для потребителей на линиях, где работает собственная или распределенная генерации. Речь идет о случаях, когда местные источники электроэнергии покрывают не менее 80% нужд потребителей.

Если уровень покрытия электроэнергией будет ниже, для них снова будут применяться стандартные графики ограничений. Таким образом правительство хочет стимулировать громады, ОСМД и бизнес устанавливать собственные источники энергии и усиливать энергостойкость страны.