Солнце дольше светит, а земля постепенно прогревается — идеальное время для мартовского посева. Садовод Джейми Уолтон советует начинать с самых любимых овощей и культур, которые быстро растут и не требуют сложного ухода. По его советам даже новичок в огородничестве сможет получить свежий урожай сразу с грядки.

Томаты

Томаты — первые в списке мартовских посевов. В начале весны они нуждаются в дополнительном тепле для быстрого восхождения.

Используйте теплую подставку или минипарник.

После появления первых настоящих листочков пересаживайте в 9-см горшки.

Держите растения под защитой до последних заморозков.

Горох

Горох легко выращивать и его можно есть сразу с грядки. Как сеять:

По желанию замочите семена для более быстрых всходов.

Сейте по два семени в каждую ямку.

Пересаживайте, когда ростки достигнут 7-10 см, и добавьте опору для вьющихся стеблей.

Картофель

Картофель — неприхотливая культура. Джейми советует «проращивать» клубни на подоконнике перед посадкой, но это не обязательно.

Сейте клубни на глубину около 10 см.

После появления побегов добавляйте мульчу, чтобы солнце не так попадало на растение.

Редис

Редис созревает всего за 30 дней, поэтому его можно сеять часто и многоэтажно. Высевайте 3-4 семени на ямку и слегка поливайте. Ростки появятся очень быстро.

Другие культуры для марта

Для высева в помещении или под укрытием подойдут помидоры, перец сладкий и чили, баклажаны, огурцы, сельдерей, артишок.

Для прямого посева в грунт выбирайте бобы, горох, пастернак, морковь, свеклу, шпинат, летнюю капусту, порей, салат, редис, мангольд и репу.

Травы: петрушка, кинза и укроп.

Корнеплоды и клубни: чеснок, шалот, ранний картофель.

Цветы: однолетние цветы, такие как космея и сладкий горошек, начинайте высевать в помещении.

Март — отличный месяц для начала садово-огородных экспериментов. С маленькой подготовкой и советами Джейми Уолтона можно получить щедрый урожай овощей, ароматных трав и ярких цветов.

Сейте, ухаживайте и наслаждайтесь свежими ростками, ведь весна — время, когда огород оживает и радует глаз.