ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
120
Время на прочтение
2 мин

Мартовский посев — садовод назвал культуры, которые дадут быстрый урожай даже новичкам

Март — период, когда надо готовить огород к новому сезону и сеять семена, которые потом превратятся в сочные овощи, ароматные травы и красивые цветы.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Что сеять в марте

Что сеять в марте / © www.credits

Солнце дольше светит, а земля постепенно прогревается — идеальное время для мартовского посева. Садовод Джейми Уолтон советует начинать с самых любимых овощей и культур, которые быстро растут и не требуют сложного ухода. По его советам даже новичок в огородничестве сможет получить свежий урожай сразу с грядки.

Томаты

Помидоры / © Credits

Помидоры / © Credits

Томаты — первые в списке мартовских посевов. В начале весны они нуждаются в дополнительном тепле для быстрого восхождения.

  • Используйте теплую подставку или минипарник.

  • После появления первых настоящих листочков пересаживайте в 9-см горшки.

  • Держите растения под защитой до последних заморозков.

Горох

Горох / © Credits

Горох / © Credits

Горох легко выращивать и его можно есть сразу с грядки. Как сеять:

  • По желанию замочите семена для более быстрых всходов.

  • Сейте по два семени в каждую ямку.

  • Пересаживайте, когда ростки достигнут 7-10 см, и добавьте опору для вьющихся стеблей.

Картофель

Картофель / © Credits

Картофель / © Credits

Картофель — неприхотливая культура. Джейми советует «проращивать» клубни на подоконнике перед посадкой, но это не обязательно.

  • Сейте клубни на глубину около 10 см.

  • После появления побегов добавляйте мульчу, чтобы солнце не так попадало на растение.

Редис

/ © Associated Press

© Associated Press

Редис созревает всего за 30 дней, поэтому его можно сеять часто и многоэтажно. Высевайте 3-4 семени на ямку и слегка поливайте. Ростки появятся очень быстро.

Другие культуры для марта

Свекла / © Credits

Свекла / © Credits

  • Для высева в помещении или под укрытием подойдут помидоры, перец сладкий и чили, баклажаны, огурцы, сельдерей, артишок.

  • Для прямого посева в грунт выбирайте бобы, горох, пастернак, морковь, свеклу, шпинат, летнюю капусту, порей, салат, редис, мангольд и репу.

  • Травы: петрушка, кинза и укроп.

  • Корнеплоды и клубни: чеснок, шалот, ранний картофель.

  • Цветы: однолетние цветы, такие как космея и сладкий горошек, начинайте высевать в помещении.

Март — отличный месяц для начала садово-огородных экспериментов. С маленькой подготовкой и советами Джейми Уолтона можно получить щедрый урожай овощей, ароматных трав и ярких цветов.

Сейте, ухаживайте и наслаждайтесь свежими ростками, ведь весна — время, когда огород оживает и радует глаз.

Дата публикации
Количество просмотров
120
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie