Почему не каждый способен оценить и использовать черный юмор / © Credits

Юмор — универсальный язык, который объединяет людей. Но почему одни хохочут над провокационными шутками, а другие испытывают дискомфорт, рассказало издание PsyPost. Современная психология дает такой ответ: все зависит от того, какой именно юмор нам близок. И здесь черный юмор не так уж и невинен, как кажется на первый взгляд.

Как работает юмор

Юмор — это не только эмоция, но и сложный когнитивный процесс. Мы смеемся, когда что-то нарушает наши ожидания, но при этом кажется безопасным. Это объясняет так называемая теория «безопасного нарушения», когда что-то становится смешным, если оно одновременно странное и не угрожающее.

Кроме того, юмор активирует систему вознаграждения в мозге, снижает уровень стресса и помогает переживать сложные ситуации. Однако есть нюанс, ведь не весь юмор работает для всех одинаково.

Разновидности юмора

Исследователи условно разделили юмор на два типа:

Светлый юмор: шутки, игра слов, абсурд, доброжелательность и легкость, социальность и поддержка

Темный юмор: сарказм, цинизм, ирония и сатира

Его суть в высмеивании, часто с ноткой жесткости или критики.

Исследование

В исследовании приняли участие 275 человек. Они смотрели видео с различными типами юмора, а ученые измеряли их уровень тревожности и эмоций.

Результаты:

Люди, которые любят легкий юмор, испытывали рост тревожности после черного юмора

Те, кто не имеет четких предпочтений, также реагировали тревогой на черные шутки

Любители черного юмора почти не меняли свое эмоциональное состояние

Светлый юмор в большинстве случаев снижал тревожность

Почему черный юмор может «напрягать»

Причина проста, ведь для многих она не имеет «безопасного» вида. Если шутка затрагивает моральные нормы, кажется агрессивной или высмеивает других, мозг может воспринимать это не как развлечение, а как угрозу. И вместо смеха появляется тревога.

Юмор как зеркало личности

Интересно, что наш стиль юмора многое говорит о нас, ведь те, кто любит легкий юмор, чаще ценят эмоциональную безопасность, а сторонники черного юмора лучше переносят неоднозначность и жесткие темы. Универсальные «смехуны» могут адаптироваться к разным ситуациям это абсолютно нормально.

Не обязательно избегать черного юмора, но важно понимать контекст, например, с близкими людьми он может работать, а в новых или чувствительных ситуациях — нет. И главное правило заключается в том, что если шутка заставляет кого-то чувствовать себя некомфортно — это уже не просто юмор

Обращайте внимание, от какого юмора вам становится легче. Потому что правильный юмор расслабляет, объединяет и дает ощущение безопасности, а не наоборот.

Черный юмор — это не «плохо» и не «хорошо», просто это другой способ видеть мир. Однако исследования показывают, что он подходит не всем и если вам не смешно, с вами все хорошо. Потому что настоящий юмор — не о том, чтобы во что бы то ни стало смеяться, а о том, чтобы чувствовать легкость там, где она действительно есть.