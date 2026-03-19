Девяностые возвращаются / © Getty Images

Реклама

1990-е — это время, когда технологии были «в меру», ведь интернет не оповещал о каждом вашем шаге, музыка была на любимых кассетах или компакт-дисках, мы с нетерпением ждали показа сериалов и фильмов, потому что они дарили ощущение настоящей интриги. Эта декада сочетала свободу и ожидание, без современного цифрового «шума», об этом рассказало издание Real Simple.

И сегодня мы наблюдаем настоящий ренессанс поколения Х (1965-1980 годы рождения), те, кого долго игнорировали, получают заслуженное признание, а их культовые тренды становятся частью современной поп-культуры.

Торговые центры

Зумеры снова чувствуют прелести походов в торговые центры, не только ради покупок, но и за атмосферой. Сейчас почти половина их покупок происходят в реальных магазинах. Они стремятся примерить вещи, убедиться, что джинсы с зауженными штанинами сидят идеально и сделать фото для соцсетей. Торговые центры снова становятся местом встреч и общения, как это было в девяностые.

Реклама

Мода девяностых

Модные тренды возвращаются:

Платья-комбинации, боковые проборы, силиконовые сандалии и прически «Рэйчел» из сериала «Друзья».

На Парижской Неделе Моды снова появились Хлоя Севиньи, Кристен Макменами и Джиллиан Андерсон — символы девяностых.

Тенденция «олдскул» позволяет совместить ретро-стиль с современными техниками и аксессуарами.

Технологии

1990-е — это эра золотой середины, ведь мобильные телефоны были только для звонков, а не постоянных уведомлений. Музыка в дороге — радио, кассеты или компакт-диск, а не бесконечный стриминг подборок «музыки под настроение». А ожидание сериалов и фильмов создавало эмоциональный «вкус» контента.

Сегодня зумеры выбирают аналоговый стиль жизни, они покупают винил, DVD и CD, вместо того чтобы полностью полагаться на стриминг.

Реклама

Эта декада — символ свободы, стиля и умеренности в технологиях. Она объединяет поколения, ведь поколение X получает заслуженное признание, а зумеры открывают для себя очарование эпохи, когда мода, музыка и жизнь были «несколько проще».

Не бойтесь сочетать ретро-тренды 1990-х с современными элементами, это универсальная формула стиля и настроения.