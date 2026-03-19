В России проблемы с производством ракет и боеприпасов: что это означает для Украины
Россия не вывезет интенсивную войну без собственного ВПК, несмотря на помощь КНДР, говорит Коваленко.
Систематические атаки на промышленные объекты РФ привели к возникновению сложностей с изготовлением компонентов боеприпасов и ракет.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
По данным Коваленко, в течение месяца под ударами оказались не менее пяти предприятий российской химической промышленности. Некоторые из них были атакованы неоднократно. Коваленко отметил, что эти заводы задействованы в производстве боевых частей и без их работы выпуск боеприпасов становится невозможным.
Кроме того, зафиксированы попадания по объектам производства микроэлектроники и по Воткинскому заводу. Последний специализируется на изготовлении ракетных комплексов «Искандер», «Орешник» и других типов ракет. Зафиксированные повреждения влияют на логистические цепочки производства и поставки вооружения на линию фронта, что приводит к отклонениям от планов российского командования.
«На самом деле, единственный действенный способ остановить Россию — это остановить их ВПК. Разумеется, Россия получает боеприпасы от КНДР, но логистику интенсивной войны без собственного ВПК Россия не вывезет», — подчеркнул Андрей Коваленко.
По словам руководителя ЦПИ, импорт боеприпасов из Северной Кореи не может полностью заменить собственную промышленную базу РФ в условиях войны высокой интенсивности.
Ранее военный обозреватель Александр Коваленко заявлял, что Россия теряет стратегическое преимущество из-за нецелевого использования авиации.
В настоящее время Силы обороны Украины продолжают наносить удары России. Например, разведка Украины уничтожила элементы ПВО РФ в Крыму, включая РЛС «Валдай» и катера БК-16.
Также Силы специальных операций ВСУ нанесли удары по базе российского центра беспилотных технологий в Донецке и другим объектам россиян.