США не исключают жесточайшего сценария по Ирану: детали

Армия США. / © Associated Press

Реклама

Все варианты по развертыванию американских войск на территории Ирана остаются возможными.

Об этом заявил посол США в ООН Майк Уолц, сообщает CNN.

По его словам, в настоящее время уничтожение иранских ядерных объектов из воздуха или моря остается «лучшим вариантом».

Реклама

«Не думаю, что кто-то должен ожидать, что это будет похоже на ситуацию в 2003-м, два десятилетия назад, когда произошло масштабное вторжение (в Ирак — Ред.)», — сказал дипломат.

В то же время, отмечает Волц, американские спецподразделения могут войти на территорию Ирана и «очень целенаправленно» захватить компоненты, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия.

«На столе есть и другие варианты, но я думаю, если бы президент Трамп мог избежать этого, он бы это сделал. Если мы сможем уничтожить эти объекты из воздуха и моря, это будет лучшим вариантом», — говорит посол.

По его словам, Дональд Трамп как главнокомандующий располагает «всеми вариантами». Также Волц утверждает, что президент США дал дипломатии шанс, прежде чем решить, что достаточно и прибегнуть к военным действиям против Ирана.

Реклама

Война США с Ираном — заявления Трампа

Американский лидер заявил, что может остановить войну в Иране за секунды , однако пока выбирает путь взвешенной стратегии. В то же время, говорит Трамп, Вашингтон находится на финальном этапе достижения своих целей в этой военной кампании.

Глава Белого дома также отметил, что свержение жестокого теократического режима в Иране не было главной целью операции. Однако Тегеран, говорит Трамп, был «за две недели» от получения ядерного оружия, но теперь он не может его иметь.

По словам президента, перед началом «Эпической ярости» он не ожидал, что придется так часто привлекать американскую армию для выполнения военных задач. При этом Трамп похвастался, что солдаты «чрезвычайно хорошо» справляются с поставленными задачами, в том числе в противостоянии с иранским флотом.