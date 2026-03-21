Что есть для здорового кишечника: 9 продуктов с пробиотиками

Продукты с природными пробиотиками могут стать альтернативой добавкам и помочь поддержать баланс микрофлоры кишечника. Речь идет о живых бактериях и дрожжах, которые способствуют нормальному пищеварению и усвоению питательных веществ.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

Какие продукты содержат пробиотики

Кимчи

Ферментированное блюдо из овощей, обычно капусты, с добавлением специй. Кроме пробиотиков, содержит клетчатку, минералы и витамины, в частности А и группы B. Из-за высокого содержания соли его советуют употреблять умеренно.

Мисо

Паста из ферментированных соевых бобов, соли и коджи. Используется преимущественно для супов и заправок. Содержит пробиотики, белок и микроэлементы, но также имеет значительное количество соли.

Йогурт

Один из самых распространенных продуктов с пробиотиками. Изготавливается путем ферментации молока бактериями. Является источником белка, кальция, витамина B12, калия и магния. Важно выбирать варианты с «живыми активными культурами» и контролировать содержание сахара.

Квашеная капуста

Ферментированная капуста с добавлением соли. Содержит клетчатку, витамины С и К. Чтобы получить пробиотический эффект, стоит выбирать продукты, которые хранятся в холодильнике и содержат живые культуры.

Кефир

Кисломолочный напиток, образующийся в результате ферментации молока кефирными зернами. Содержит бактерии и дрожжи. Может способствовать пищеварению, а также используется как напиток или основа для блюд и смузи.

Комбуча

Ферментированный чай с незначительным содержанием алкоголя. Имеет кисловатый вкус и может содержать добавленный сахар, поэтому стоит выбирать варианты с его минимальным количеством.

Темпе

Продукт из ферментированных соевых бобов с плотной текстурой. Содержит белок и витамин B12, который образуется во время ферментации. Часто используется как заменитель мяса.

Некоторые сыры

Пробиотики могут содержаться в выдержанных сырах, которые не подвергались нагреванию после ферментации, в частности чеддере, гауди, швейцарском, проволоне, грюйери или эдами. В то же время такие продукты часто имеют высокое содержание жира и соли.

Соление

Ферментированные огурцы в соленой воде могут содержать пробиотики. В то же время соленья, приготовленные с уксусом, таких свойств не имеют.

Как работают пробиотики

Пробиотики помогают поддерживать баланс бактерий в кишечнике. Здоровый микробиом способствует пищеварению, помогает организму усваивать питательные вещества, поддерживает иммунитет и может препятствовать развитию вредных микроорганизмов.

В частности, продукты с пробиотиками могут:

восстанавливать микрофлору после антибиотиков;

поддерживать защитные функции организма;

способствовать нормальному пищеварению;

уменьшать воспалительные процессы.

Специалисты обращают внимание, что:

некоторые продукты могут вызвать вздутие или дискомфорт;

ферментированные продукты часто содержат много соли;

высокая температура может уничтожать бактерии;

продукты, требующие охлаждения, чаще содержат живые культуры.

Кроме того, не все ферментированные продукты автоматически являются источником пробиотиков — это зависит от технологии производства.

Эксперты отмечают, что большинству здоровых людей достаточно получать пробиотики из пищи. Добавки могут быть полезными в отдельных случаях, однако их эффективность не всегда подтверждена, а состав может отличаться от заявленного.

Перед началом приема добавок рекомендуется консультация с врачом, особенно для людей с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом.

Напомним, 7 продуктов, которые могут поддержать работу мозга, память и концентрацию. По словам диетологов, ключевую роль играет не отдельный продукт, а общий стиль питания.