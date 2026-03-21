- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 299
- Время на прочтение
- 3 мин
Что есть для здорового кишечника: 9 продуктов с пробиотиками
Ферментированные продукты являются естественным источником пробиотиков. Они помогают поддерживать баланс микрофлоры и пищеварения.
Продукты с природными пробиотиками могут стать альтернативой добавкам и помочь поддержать баланс микрофлоры кишечника. Речь идет о живых бактериях и дрожжах, которые способствуют нормальному пищеварению и усвоению питательных веществ.
Об этом сообщило издание verywellhealth.
Какие продукты содержат пробиотики
Кимчи
Ферментированное блюдо из овощей, обычно капусты, с добавлением специй. Кроме пробиотиков, содержит клетчатку, минералы и витамины, в частности А и группы B. Из-за высокого содержания соли его советуют употреблять умеренно.
Мисо
Паста из ферментированных соевых бобов, соли и коджи. Используется преимущественно для супов и заправок. Содержит пробиотики, белок и микроэлементы, но также имеет значительное количество соли.
Йогурт
Один из самых распространенных продуктов с пробиотиками. Изготавливается путем ферментации молока бактериями. Является источником белка, кальция, витамина B12, калия и магния. Важно выбирать варианты с «живыми активными культурами» и контролировать содержание сахара.
Квашеная капуста
Ферментированная капуста с добавлением соли. Содержит клетчатку, витамины С и К. Чтобы получить пробиотический эффект, стоит выбирать продукты, которые хранятся в холодильнике и содержат живые культуры.
Кефир
Кисломолочный напиток, образующийся в результате ферментации молока кефирными зернами. Содержит бактерии и дрожжи. Может способствовать пищеварению, а также используется как напиток или основа для блюд и смузи.
Комбуча
Ферментированный чай с незначительным содержанием алкоголя. Имеет кисловатый вкус и может содержать добавленный сахар, поэтому стоит выбирать варианты с его минимальным количеством.
Темпе
Продукт из ферментированных соевых бобов с плотной текстурой. Содержит белок и витамин B12, который образуется во время ферментации. Часто используется как заменитель мяса.
Некоторые сыры
Пробиотики могут содержаться в выдержанных сырах, которые не подвергались нагреванию после ферментации, в частности чеддере, гауди, швейцарском, проволоне, грюйери или эдами. В то же время такие продукты часто имеют высокое содержание жира и соли.
Соление
Ферментированные огурцы в соленой воде могут содержать пробиотики. В то же время соленья, приготовленные с уксусом, таких свойств не имеют.
Как работают пробиотики
Пробиотики помогают поддерживать баланс бактерий в кишечнике. Здоровый микробиом способствует пищеварению, помогает организму усваивать питательные вещества, поддерживает иммунитет и может препятствовать развитию вредных микроорганизмов.
В частности, продукты с пробиотиками могут:
восстанавливать микрофлору после антибиотиков;
поддерживать защитные функции организма;
способствовать нормальному пищеварению;
уменьшать воспалительные процессы.
Специалисты обращают внимание, что:
некоторые продукты могут вызвать вздутие или дискомфорт;
ферментированные продукты часто содержат много соли;
высокая температура может уничтожать бактерии;
продукты, требующие охлаждения, чаще содержат живые культуры.
Кроме того, не все ферментированные продукты автоматически являются источником пробиотиков — это зависит от технологии производства.
Эксперты отмечают, что большинству здоровых людей достаточно получать пробиотики из пищи. Добавки могут быть полезными в отдельных случаях, однако их эффективность не всегда подтверждена, а состав может отличаться от заявленного.
Перед началом приема добавок рекомендуется консультация с врачом, особенно для людей с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом.
