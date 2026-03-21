В Польшу залетели пять неизвестных воздушных шаров: подробности, фото

На территории Польши было обнаружено пять воздушных шаров с контрабандными сигаретами. Инциденты зафиксировали в разных районах Подлясского воеводства.

Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщило издание RMF24.

Воздушные шары высотой в несколько метров были найдены на полях в Ломжинском, Монецком, Семятицком, Бельском и Белостокском уездах. По данным полиции, к шарам были прикреплены десять пакетов с сигаретами без польских акцизных марок. Правоохранители проводят расследование.

По словам Конрада Карвацкого из Главного управления полиции воеводства в Белостоке, на местах находок работают офицеры. В частности, в одном из шаров было 3000 пачек сигарет без акцизных марок.

Отмечается, что шары с прикрепленными пачками сигарет массово залетают в Польшу с территории соседней Беларуси. В прошлом году Пограничная служба зафиксировала более 200 подобных инцидентов.

Контрабандисты используют воздушные шарики для безопасной перевозки незаконных товаров через границу, минимизируя риск прямого контакта с полицией. Этот метод разработан после того, как на польско-белорусской границе был построен барьер для защиты Польши от нелегальной миграции.

Как сообщалось, в середине марта польские истребители МиГ-29 перехватили разведывательный самолет РФ над Балтийским морем. Пилоты перехватили, визуально идентифицировали и сопровождали самолет Ил-20 РФ, который находился в международном воздушном пространстве. Это была уже девятая разведывательная миссия российского самолета в этом году.

Напомним, ранее в Беларуси подняли по тревоге истребитель Су-30 из-за неузнаваемого объекта. Оказалось, что причиной тревоги был большой пластиковый шар с подвешенным грузом. Объект вроде бы был сбит. Местные медиа сообщили, что в тот день над Беларусью царил западный ветер. Вероятно, это была белорусская контрабанда, предназначенная для стран ЕС.