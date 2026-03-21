Деньги
1294
2 мин

У кого вырастет пенсия на более 500 гривен с 1 апреля

Доплата по возрасту начисляется автоматически. Она прилагается к основному размеру выплаты, когда лицо достигает указанного возраста.

Анастасия Павленко
Украинцы продолжают получать пенсии

Украинское законодательство предусматривает ряд доплат и надбавок, которые могут значительно увеличить общие суммы пенсионных выплат граждан. В частности, в 2026 году несколько гарантированных надбавок выросли за счет повышения прожиточного минимума.

Об этом сообщили в ПФУ.

Доплата по возрасту в 2026 году варьируется от 300 до 570 гривен в зависимости от возрастной категории пенсионера. Для получения доплаты пенсионная выплата должна быть меньше 10 340,35 гривны в месяц.

В первый месяц данная доплата может быть начислена не в полном объеме. Ведь она начинает «доплачиваться» со дня, когда человек достиг установленного возраста.

«Начисление надбавки происходит со дня достижения соответствующего возраста (если пенсионер родился 1 числа, то он получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц, если же пенсионер родился, например, 20 числа, то получит к своей пенсии доплату за 10 дней, то есть в расчете за дни после наступления возраста), — уточнили в пресс-службе.

Кабинет министров определил основные параметры индексации пенсий на 2026 год. Правительство уже согласовало основные показатели пересчета и завершает подготовку соответствующего нормативного акта.

С 1 марта выплаты украинцам будут повышены на 12,1%, что превышает индекс инфляции за предыдущий год на 4%, сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

«Проведение пересчета будет с 1 марта. Сейчас мы завершаем подсчеты, именно разработка нормативного акта, который будет подан на Кабмин, и всем пенсионерам будет произведен перерасчет», — отметил Улютин.

Механизм индексации был определен в 2004 году Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». С 2005 года перерасчет осуществляли путем увеличения показателя средней заработной платы, но в 2014 году повышение пенсий было приостановлено. В 2017 году состоялась пенсионная реформа и норма закона об индексации пенсий была возобновлена.

Ранее сообщалось, что граждане Украины могут получать пенсионные выплаты, которые будут производиться без ограничения срока, то есть пожизненно.

