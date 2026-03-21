Коалиция расширяется: уже 22 страны готовы разблокировать Ормузский пролив

Более двух десятков стран готовят план спасения судоходства

Реклама

Мировые лидеры крайне озабочены эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и фактическим закрытием Ираном Ормузского пролива – ключевой артерии для мировых поставок нефти и газа. Международное сообщество осудило атаки Тегерана на гражданские суда и энергетическую инфраструктуру, призвав немедленно прекратить минирование акватории и ракетные удары.

Соответствующее совместное заявление, в котором отмечается готовность присоединиться к усилиям по обеспечению свободы навигации, опубликовал официальный сайт правительства Великобритании.

Кто вошел в расширенную коалицию

На начальном этапе готовность к действиям задекларировали только лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Японии (позже к ним присоединилась Канада). Однако перечень стран, поддержавших жесткую позицию по Ирану, значительно расширился. В коалицию вошли:

Реклама

Ведущие экономики и союзники: США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея.

Страны ЕС и НАТО: Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Румыния, Словения.

Региональные партнеры: Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты.

Все эти государства выразили готовность внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов и поддержали решение Международного энергетического агентства по использованию стратегических нефтяных резервов для стабилизации рынков.

Блокировка Ормузского пролива — последние новости

Несмотря на расширение коалиции, ситуация в регионе остается критичной, а судоходство фактически парализовано. Ведущие военно-морские государства Европы воздерживаются от выполнения призывов президента США Дональда Трампа относительно немедленного военного сопровождения судов из-за опасений потенциальных атак со стороны Ирана. Европейские лидеры считают, что возобновление коммерческого судоходства невозможно, пока идет горячая фаза войны с Ираном.

Министр обороны Великобритании Ал Карнс отметил, что дискуссии об участии союзников находятся на «слишком ранних стадиях», а координация многонациональных сил в условиях войны будет «чрезвычайно сложной». Между тем, цены на энергоресурсы существенно выросли: цена на нефть Brent достигла 117 долларов за баррель, а европейские газовые фьючерсы подскочили на 35% после ночных атак на завод сжиженного газа в Катаре.

Параллельно с военным давлением Иран начал цинично монетизировать контроль над проливом. Тегеран ввел схему безопасного прохождения для отдельных судов, которые соглашаются платить специальные пошлины и сборы. По данным разведывательной службы Lloyd's List, один из операторов танкеров уже уплатил Ирану 2 миллиона долларов в обмен на гарантии безопасного прохода через сложившийся коридор.