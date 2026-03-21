Трамп открыто поддержал Орбана перед выборами в Венгрии: шокирующее заявление

Дональд Трамп и Орбан / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил публичную поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в преддверии парламентских выборов, пожелав ему победы «с большим отрывом».

Об этом Трамп заявил в видеообращении к участникам Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.

Американский президент уже выражал публичную поддержку Орбана перед парламентскими выборами в Венгрии. Трамп также делал это перед выборами в 2022 году.

В обращении к участникам CPAC Трамп назвал Орбана «сильным лидером, показавшим всему миру, чего можно достичь, когда защищаешь свои границы, свою культуру, свое наследие, свой суверенитет и свои ценности».

«Я надеюсь, что он победит, и надеюсь, что он победит с большим отрывом», — заявил президент США, добавив, что Орбан побеждает, несмотря на все атаки, направленные против него.

Трамп также поблагодарил участников конференции консерваторов CPAC за их приверженность «здравому смыслу, консервативным принципам и общей цивилизации», которую разделяют американцы, венгры и европейцы.

«Наши две страны прокладывают путь к обновленному Западу, который будет защищать своих граждан, воспитывать своих детей и вести мир для будущих поколений», — добавил Трамп.

Тем временем венгерское правительство ожидает визит вице-президента США Джей Ди Венса в Будапешт. По словам собеседников агентства Reuters, Венс посетит Венгрию, чтобы продемонстрировать поддержку премьер-министру страны Виктору Орбану, которого в следующем месяце ждут выборы.

Как мы сообщали ранее, российская разведка предложила премьер-министру Венгрии Виктору Орбану инсценированное покушение на его убийство, чтобы повлиять на результаты парламентских выборов в стране. Выборы пройдут 12 апреля.

Напомним, российские власти могли начать кампанию дезинформации для поддержки премьера Венгрии Виктора Орбана перед выборами. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, администрация президента РФ Владимира Путина одобрила план медиаконсалтинговой компании «Социальный дизайн», которая связана с Кремлем и находится под западными санкциями.