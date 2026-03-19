Выборы в Венгрии: Орбан готовит что-то подлое в случае своего поражения

Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовит план действий на случай поражения на предстоящих выборах и может предпринять крайние меры, чтобы усложнить жизнь победителю.

Об этом говорится в статье Politico.

Бывший депутат от партии «Фидес» Жужанна Селени отмечает, что у Орбана есть инструменты для блокирования формирования нового правительства или созыва парламента, включая объявление чрезвычайного положения и провокацию конституционного кризиса.

Социологические опросы показывают противоречивые результаты: независимые компании предпочитают оппозиционную партию «Тиса», тогда как исследования, близкие к «Фидес», прогнозируют победу Орбана.

У политика уже был опыт усложнения работы правительства после поражения в 2006 году, когда партия организовывала уличные протесты и парламентские обструкции.

Эксперты предполагают, что даже в случае победы оппозиции без двух третей в парламенте она столкнется с трудностями в проведении реформ, включая исполнение требований Брюсселя по размораживанию 18 миллиардов евро заблокированных средств ЕС.

«Орбан, вероятно, не будет прямо обвинять в фальсификации выборов, но может обжаловать результаты в отдельных округах и подталкивать сторонников протестов, чтобы нарушать работу нового правительства и повышать собственные шансы на политическое возвращение», — считает политолог Габор Току.

Рейтинг Орбана в преддверии выборов

Венгерская правоцентристская партия «Тиса» опережает правящую партию премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» накануне выборов 12 апреля.

Опрос показал, что 50% определившихся избирателей поддерживают «Тису», что на 2% больше, чем в январе, тогда как 38% поддерживают «Фидес», что на 1% меньше, чем месяц назад.

Апрельские выборы бросают вызов 16-летнему правлению Орбана, хотя результат предстоящего голосования остается очень неопределенным, а опросы общественного мнения показывают, что многие избиратели еще не определились.

«Тису» возглавляет бывший чиновник Петер Мадяр, заявивший, что его партия будет бороться с коррупцией, разморозит миллиарды евро замороженных средств Европейского Союза для стимулирования экономики и прочно закрепит Венгрию в ЕС и НАТО.