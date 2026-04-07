Готовит ли Россия удар по Украине "Орешником": эксперт объяснил, насколько высока угроза

Военный эксперт Алексей Гетьман спрогнозировал вероятность удара России «Орешником» по Украине.

В последние дни и военные эксперты, и мониторинговые Telegram-каналы предположили, что в ближайшее время Россия может нанести очередной массированный удар по Украине. Но сегодня, по данным мониторов, к этой опасности добавилась информация об определенной активности на полигоне «Капустин Яр», откуда РФ может запустить по Украине «Орешник».

По мнению военного эксперта Алексея Гетьмана, вероятность удара «Орешником» по состоянию на данный момент действительно существует.

«Орешник» по Украине: насколько высока угроза

«Такая вероятность существует. Тем более ранее россияне уже запускали такую ракету. Что стоит напомнить: «Орешник» — это оружие, которое не является высокоточным, может быть применено для запугивания», — говорит в комментарии для ТСН.ua Алексей Гетьман.

Он также напоминает, что эта ракета, как и любая другая ракета средней дальности, разрабатывалась для того, чтобы нести ядерный заряд.

«Поэтому на неточность особо внимания никто не обращал. «Орешник» может быть запущен для того, чтобы посеять панику, чтобы давить», — говорит Гетьман и предполагает, что с ее помощью россияне вряд ли будут пытаться уничтожить какой-нибудь военный объект в Украине.

На вопрос, почему сейчас в эти дни наблюдается определенная активность на полигоне, откуда запускают «Орешник», Гетьман отвечает так: «Они, возможно, подготовились. Часто мы пытаемся найти в действиях россиян какую-нибудь последовательность. Иногда она есть, иногда нет».

Кроме того, Гетьман не исключает, что в случае реальной угрозы удара «Орешником» со стороны России об опасности может заблаговременно предупредить посольство США в Украине.

«Сообщение от американского посольства в данном случае будет неплохим маркером. Если американское посольство отреагирует, это может означать, что есть угроза», — говорит Гетьман.

В то же время он призывает помнить и о том, что россияне могут намеренно имитировать активность, чтобы украинцы были в напряжении.

«Это также может быть конечной целью россиян», — предполагает Гетьман.

Ракета «Орешник»: что о ней известно

В начале 2026 года сообщалось, что заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх описала ракету как вариант российской баллистической ракеты РС-26 «Рубеж», которая является 40-тонной ракетой на твердом топливе.

По неофициальной информации, такая ракета может лететь со скоростью 3200 километров в час, то есть почти 900 метров в секунду. Однако боеголовки на такой скорости сбить тоже очень сложно.

В свою очередь Кирилл Буданов в то время, когда возглавлял ГУР Минобороны, так высказывался об этом оружии врага: «Ракета экспериментальная. Мы знали точно, что на октябрь (2024 — Ред.) должны были сделать два опытных образца. Возможно, сделали немного больше, но это опытный образец и еще не серийное изделие, слава Богу», — акцентировал тогда Буданов.

В ГУР тогда сообщили, что удар по Днепру 21 ноября Россия нанесла баллистической ракетой из комплекса «Кедр» (другое название — «Орешник»). На ракете было установлено шесть боевых частей, каждая из которых была оснащена шестью суббоеприпасами.

Впоследствии, в начале января 2026 года, по предварительным данным, «Орешником» Россия нанесла удар по Львову. По данным городского головы Львова Андрея Садового тогда обошлось без погибших.

Напомним, ранее сообщалось о том, для чего на самом деле Кремль запускает «Орешники». По словам главного конструктора Fire Point, такие ракеты целесообразно использовать только для ядерного вооружения.