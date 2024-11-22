Срочное заявление разведки: у Буданова сказали, какая ракета атаковала Днепр

21 ноября Россия нанесла разрушительный удар по Днепру. И вот, наконец, стало известно, чем рашисты ударили по городу. По официальному заявлению Главного управления разведки Минобороны Украины, это комплекс "Кедр" – новая баллистика страны-врага.

Все детали – в эксклюзиве TSN.ua.

Какая ракета попала по Днепру?

21 ноября 2024 года Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету, вероятно, из состава ракетного комплекса "Кедр". Полетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в городе Днепр достигло 15 мин. На ракете было установлено шесть боевых частей – каждая оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории – более 11 Махов.

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По информации ГУР, к разработке мобильного ракетного комплекса "Кедр" привлечен ряд предприятий военно-промышленного комплекса страны-агрессора России.

Испытания ракетного комплекса "Кедр" проходили на "4 государственном центральном межвидовом полигоне России" (город Капустин Яр, Астраханская обл.) в октябре 2023 и июне 2024 года. Добавим, что этот полигон был создан в 1946 году для испытаний первых советских баллистических ракет. Капустин Яр традиционно до сих пор используется для испытаний различных ракет, включая стратегическую баллистику.

Кремль угрожает эскалацией

Российский диктатор Владимир Путин подтвердил, что 21 ноября РФ испытала баллистическую ракету средней дальности, которую он представил как "Орешник", во время атаки по Днепру. Он добавил, что Москва будет "отвечать на эскалацию".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия применением баллистической ракеты средней дальности "Орешник" сделала второй шаг к эскалации, первый – привлечение военных из КНДР:

"Путин сделал оба этих шага, игнорируя всех в мире, кто призывает не расширять войну. Ему плевать на то, к чему призывают Китай, Бразилия, европейские страны, Америка, все другие страны мира. Путин единственный, кто начал эту войну – совершенно непровоцированную войну, и кто делает все, чтобы война продолжалась уже более тысячи дней".

Президент Украины добавил, что Путин лжет, когда говорит, что якобы применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым нашим шагом. И подчеркнул, что мир должен на это реагировать, однако сейчас сильной реакции мира нет:

"Путин очень чувствителен к такому. Он проверяет вас, уважаемые партнеры. Для всех очевидно, кто единственный виновник этой войны, кто начал эту войну 24 февраля и все свои ресурсы вкладывает в то, чтобы война продолжалась. Его нужно остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно. Вот что Путин делает. Нужно, чтобы Путин чувствовал, что стоят его больные амбиции. Надо реагировать. Надо давить. Надо принуждать Россию к настоящему миру, который возможен только благодаря силе. Иначе будут бесконечные российские удары, угрозы и дестабилизация и не только против Украины".

Между тем издание The NYT сообщило, что официальные лица США и Европы обсуждают сдерживание как возможную гарантию безопасности для Украины, например, накопление арсенала обычной армии, достаточного для нанесения карательного удара, если Россия нарушит перемирие. Отмечается, что несколько чиновников даже предположили, что Джо Байден может вернуть в Украину ядерное оружие, изъятое у нее после распада Советского Союза. Это было бы мгновенным и огромным сдерживающим фактором. Но, говорят, такой шаг будет сложным и будет иметь серьезные последствия. Так и хочется пригласить всех в Украину и показать, что такое серьезные последствия…

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