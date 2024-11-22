Мир стоит на пороге Третьей мировой войны — Лукашенко

Беларуский диктатор считает, что полномасштабная информационная "мировая война" идет уже давно.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны.

Его заявление, прозвучавшее на встрече со студентами университетов гуманитарного профиля в Минске, опубликовали пропагандисты из "Первого информационного" телеканала Беларуси.

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"Мы много говорим в последнее время о том, что, дай бог, чтобы не началась Третья мировая война, что мы просто накануне этого страшного события. Но, слава богу, как-то человечество ее тормозит и еще не погрузилось в эту Третью мировую войну", — сказал он.

При этом беларуский диктатор считает, что полномасштабная информационная "мировая война" идет уже давно.

Напомним, посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что, когда РФ привлекла к участию в боевых действиях против Украины военных КНДР, фактически началась Третья мировая война.

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