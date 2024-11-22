Світ стоїть на порозі Третьої світової війни — Лукашенко

Білоруський диктатор вважає, що повномасштабна інформаційна “світова війна” триває вже давно.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що світ стоїть на порозі Третьої світової війни.

Його заяву, яка пролунала на зустрічі зі студентами університетів гуманітарного профілю у Мінську, опублікували пропагандисти із “Першого інформаційного” телеканалу Білорусі.

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“Ми багато говоримо останнім часом про те, що, дай боже, щоб не почалася Третя світова війна, що ми просто напередодні цієї страшної події. Але, слава богу, якось людство її гальмує і ще не поринуло в цю Третю світову війну”, - сказав він.

При цьому білоруський диктатор вважає, що повномасштабна інформаційна “світова війна” триває вже давно.

Нагадаємо, посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що коли РФ залучила до участі в бойових діях проти України військових КНДР, фактично розпочалася Третя світова війна.

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