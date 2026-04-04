Орбан открыто вступился за Россию и шокировал новым заявлением: чего требует премьер Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова выступил с громкими пророссийскими заявлениями. Политик требует от руководства Европейского Союза отказаться от санкций против Москвы и полностью возобновить закупку энергоносителей у государства-агрессорки.

О своих ультимативных требованиях к Брюсселю глава венгерского правительства заявил в специальном видеообращении, опубликованном на официальной странице в Facebook.

Приближение «критической ситуации»

По словам Орбана, в субботу, 4 апреля, он провел срочный телефонный разговор со своим словацким коллегой Робертом Фицо. Главной темой стала ситуация в Европе, которую венгерский премьер называет "критической".

Политик утверждает, что на континент надвигается серьезный энергетический кризис, который с каждым днем набирает обороты. Он пугает европейцев неизбежным дефицитом топлива и стремительным ростом цен на коммунальные услуги.

Орбан уверен, что единственный способ предотвратить угрозу европейской экономике — это немедленное пополнение запасов нефти и газа из всех возможных источников, в максимальных объемах и в кратчайшие сроки.

Ультиматум Брюсселя и требования к Зеленскому

Использовав угрозу кризиса как главный аргумент, глава венгерского правительства призвал к кардинальному изменению политики ЕС.

«Каждый день имеет значение. Именно поэтому мы требуем, чтобы Брюссель немедленно упразднил санкции и ограничения, наложенные на российскую энергетику», — подчеркнул Виктор Орбан.

Кроме ультиматумов Евросоюза он выдвинул прямые требования и в Киев. Орбан безапелляционно заявил, что руководство ЕС обязано заставить президента Украины Владимира Зеленского немедленно возобновить полноценную работу нефтепровода «Дружба».

Текущие планы Брюсселя относительно стратегического отказа от российских энергоносителей он назвал «дорогими и недоступными для семей», призвав европейских лидеров немедленно отвергнуть этот путь.

Венгрия «блокирует» Украину в ЕС — последние новости

Громкие заявления Виктора Орбана раздаются на фоне его системного противодействия европейским инициативам по поддержке Киева и сложной геополитической ситуации. Как известно, Венгрия последовательно блокирует выделение Украине 90 млрд евро кредита на 2026-2027 годы, решение о котором было принято еще в декабре прошлого года. Львиная доля этих средств – более 28 миллиардов евро – должна пойти на финансирование оборонно-промышленного комплекса и закупку вооружения для ВСУ.

Первые выплаты по этой программе Украина должна была получить в начале апреля, но у Брюсселя до сих пор нет механизма обхода вето Будапешта. Ситуация осложняется давлением со стороны администрации Дональда Трампа, которая шантажирует европейских союзников остановкой продажи оружия Украине, требуя присоединиться к военной операции против Ирана. На этом фоне ЕС мог бы использовать 140 млрд евро замороженных активов Центробанка РФ в бельгийском депозитарии Euroclear, однако Вашингтон долгое время отказывал Европе от этого шага.

Эксперты связывают радикальную риторику Орбана с решающими для него парламентскими выборами в Венгрии, которые пройдут уже 12 апреля. До недавнего времени главным требованием Будапешта и Братиславы было возобновление транзита через нефтепровод «Дружба». Его работа остановилась еще 27 января после разрушительного российского ракетного удара по резервуарам вблизи Брод. В настоящее время правительства этих стран расширили свои аппетиты до требования полного снятия энергетических санкций с РФ.

Давление на Киев осуществляется на всех уровнях венгерских властей. Параллельно с заявлениями премьера, министр иностранных дел Петер Сиярто обвинил Украину в якобы причастности к атакам на газовую инфраструктуру , обеспечивающую снабжение топлива «Турецким потоком». Глава венгерского МИД назвал это попыткой создать энергетическую блокаду и расценил подобные действия как прямое посягательство на суверенитет Венгрии.