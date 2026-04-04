Заблокированные 90 млрд евро: ЕС не знает что делать с Орбаном, пока Украина ищет деньги на оружие

На фоне шантажа Дональда Трампа европейских союзников возможной остановкой продажи Украине оружия через натовский механизм PURL, если они не присоединятся к войне США и Израиля против Ирана и не помогут разблокировать Ормузский пролив, ЕС до сих пор не может найти путь разблокировать жизненно необходимый для Киева кредит на 90 млрд евро.

Как известно, решение о выделении 90 млрд евро помощи Украине на 2026-2027 годы было принято на саммите ЕС в середине декабря прошлого года после того, как лидеры стран-членов не смогли договориться об использовании 140 млрд евро замороженных активов Центробанка РФ, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear. И дело было не только в позиции самой Бельгии. В течение долгого времени администрация Трампа оказывала давление на европейские страны, чтобы они отказались от идеи использования замороженных российских активов, так как это якобы может навредить переговорному процессу с Москвой.

США, как видим, в очередной раз ошиблись. Переговоры Украины с Россией, в которых Америка позиционирует себя как посредника, в тупике. Ввязавшись в долгую войну против Ирана, Трамп даже угрожает выходом из НАТО, если европейские союзники не помогут ему стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. На этом фоне ЕС должен действовать быстрее, чтобы найти путь разблокировать 90 млрд евро для Украины, страхуя себя и Киев от еще больших рисков. Ведь, напомним, администрация Трампа ослабила санкции против российской и иранской нефти, чтобы снизить ценовой шок на мировом энергетическом рынке.

Но ЕС никак не может решиться на смелые шаги, чтобы приструнить венгерского премьера Виктора Орбана, который и блокирует выделение Украине 90 млрд евро, львиная часть которых должна пойти на закупку вооружений для ВСУ.

Укротить Орбана: ЕС не знает, что делать

Первую выплату по беспроцентному кредиту ЕС на 90 млрд евро Украина должна была получить уже в начале апреля. В Еврокомиссии (ЕК) объясняли, что до конца 2026 года Киев получит 45 млрд евро, 16,7 млрд евро из которых пойдет на бюджетную поддержку, остальные 28,3 млрд евро — на финансирование оборонно-промышленного потенциала. То есть, как видим, львиная часть помощи ЕС на 90 млрд. евро направлена именно на поддержку как украинского ОПК, так и закупку критически необходимых вооружений, в том числе в США.

Однако в декабре прошлого года, принимая решение о предоставлении Украине этого пакета помощи, Евросоюз не учел риск блокирования Венгрией и не предусмотрел пути обхода вето Орбана. А это было не сложно предсказать учитывая решающие для венгерского премьера, уже 16 лет у власти, парламентские выборы 12 апреля.

Еще в феврале на встрече послов стран-членов ЕС Венгрия заблокировала изменения в регламент многолетней финансовой рамки Евросоюза на 2021-2027 годы, внесение изменений в Механизм поддержки Украины и внедрение механизма усиленного сотрудничества для запуска кредита. Все три пункта необходимы для выделения финансирования Киеву. Два последних решения ЕС одобрил квалифицированным большинством голосов. Сегодня Венгрия блокирует главное из них — единогласное «да» Совета ЕС относительно начала выделения Украине денег по кредиту на 90 млрд евро.

В середине марта, после очередного саммита ЕС, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отмечала, что кредит остается заблокированным, потому что один лидер не придерживается своего слова.

«Европейский Совет принял соответствующее решение в декабре. И было условие, что три страны (Венгрия, Словакия и Мальта — Ред.) не будут участвовать в кредите, и это условие было выполнено. Но позвольте мне повторить, что я сказала в Киеве: мы выполним свою работу так или иначе», — отмечала Урсула фон дер Ляен.

Но позже канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что скоро решить проблему не удастся. Также он не ответил на вопрос об альтернативных вариантах действий, если Виктор Орбан останется у власти в Венгрии после парламентских выборов 12 апреля. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас надеется, что решение о кредите для Украины на 90 млрд евро и 20-м пакете санкций против России, который также блокируют Венгрия и Словакия, удастся принять на следующем саммите Евросоюза, который запланирован на 18-19 июня.

«Дружбы» не будет: почему дело не в нефти

Если кредит ЕС на 90 млрд евро не удастся разблокировать, Владимир Зеленский надеется на альтернативный путь, в противном случае украинская армия будет недофинансирована. Представитель ЕК Балаж Уйвари уверяет: как только Венгрия снимет свое вето, ЕС сможет очень быстро предоставить первые выплаты по кредиту из имеющихся в бюджете Евросоюза средств, не дожидаясь, пока поступят внешние заимствования. Однако у Брюсселя нет в кармане запасных вариантов, кроме как ждать, пока Орбан проиграет на парламентских выборах 12 апреля в Венгрии.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призывает отменить принцип единодушия и перейти к принятию решений квалифицированным большинством из-за блокирования Венгрией и Словакией решений о помощи Украине и санкциям против России. Этот вопрос уже давно стоит в повестке дня, однако и для этого у ЕС нет политического решения подавляющего большинства стран-членов. Также давно в ЕС обсуждается возможность лишения Будапешта права голоса в Совете ЕС по статье 7 Договора о ЕС. Однако и по этому поводу в блоке нет единства.

Между тем, по информации Bloomberg, у Киева хватит средств на покрытие расходов до июня. В то время как ослабление США санкций против российской нефти и повышение мировых цен на энергоносители из-за войны войны на Ближнем Востоке и блокирование Ираном Ормузского пролива может принести России дополнительно минимум $80 млрд в год.

До недавнего времени главным требованием Венгрии и Словакии было возобновление работы нефтепровода «Дружба». ТСН.ua уже писал, что прокачка нефти по этому маршруту, который проходит через Украину, в Венгрию и Словакию остановилась еще 27 января после очередного российского ракетно-дронового удара. Технологическое и вспомогательное оборудование нефтепровода (в том числе один из крупнейших нефтяных резервуаров) вблизи Бродов получило значительные повреждения. С одной стороны, Киев неохотно допускает миссию ЕС по инспектированию повреждений нефтепровода. Кроме того, список требований Будапешта и Братиславы расширяется. Виктор Орбан и Роберт Фицо уже призывают ЕС снять санкции с российской нефти и газа.

Всем давно понятно, что режим Орбана в Венгрии — это «троянский конь» России в ЕС и НАТО. Однако лидеры стран-членов блока даже не дали должной оценки появлению в медиа подробностей телефонных разговоров министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в частности, относительно лоббирования Москвой из-за Будапешта снятия санкций с представителей российского олигархата.

ЕК уже утвердила пакет документов, необходимый для быстрого выделения средств Украине по кредиту на 90 млрд евро, в том числе по преференциям по закупкам дронов для Сил обороны Украины. Также ЕС выделил Украине 80 млн евро из доходов от замороженных российских активов. Однако главную проблему это не решает. И даже если Орбан проиграет выборы в Венгрии 12 апреля, Евросоюз не застрахован от дальнейших блокировок важных решений другими странами.