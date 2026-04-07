Орбан и Путин

Реклама

В Венгрии накануне выборов снова разгорелся скандал. Авторитетное издание опубликовало стенограмму телефонного разговора премьер-министра Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным. Документ, официально подтвержденный источниками, свидетельствует о высоком уровне сотрудничества Будапешта с Москвой в интересах агрессора.

Об этом пишет Bloomberg.

«Мишка и Лев»: как Орбан развлекал диктатора баснями

Во время разговора, состоявшегося в октябре, Орбан пытался подчеркнуть свою преданность Путину, используя аллегории. Венгерский премьер вспомнил басню Эзопа о мыши, которая спасла попавшего в сети льва после того, как тот сохранил ей жизнь.

Реклама

«Вчера наша дружба достигла столь высокого уровня, что я могу помочь во всем, чем смогу. В любом вопросе, где я могу оказать помощь, я к вашим услугам», — цитирует Bloomberg слова Орбана.

Орбан также посетовал, что они с российским лидером не могут встречаться так часто, как к пандемии, на что Путин одобрительно отозвался о «независимой и гибкой» позиции Венгрии по войне против Украины.

Саммит в Будапеште и фактор Дональда Трампа

Основной целью телефонного разговора, который длился около 15 минут, было обсуждение возможности проведения встречи на самом высоком уровне между Россией и США в венгерской столице. Орбан выразил готовность «заложить основу» для такого саммита.

Оба лидера выразили поддержку подходам Дональда Трампа к международной политике. Путин сравнил стиль американского президента с движением танка, отметив, что «этому можно только радоваться». Орбан добавил, что увлекается деловой энергичностью Трампа.

Реклама

Путин подчеркнул, что Венгрия является «возможно, единственной» европейской страной, подходящей как место для переговоров, поскольку Орбан поддерживает дружеские отношения с обоими лидерами. Однако, как известно, саммит в Будапеште так и не состоялся из-за невозможности сторон прийти к соглашению относительно требований Москвы относительно Украины.

Публикация стенограммы состоялась в критический момент для Виктора Орбана — накануне выборов в Венгрии. Оппозиционный лидер Петер Мадяр обещает сменить внешнеполитический вектор страны в сторону Европейского Союза и дистанцироваться от Москвы.

В настоящее время правительство Орбана продолжает политику сдерживания финансовой помощи Киеву, в частности, блокируя кредит в размере 90 миллиардов евро. Кроме того, недавние расследования The Insider и VSquare указывают на то, что венгерские дипломаты, в частности, министр Петер Сийярто, могли регулярно информировать Москву о ходе закрытых переговоров в Брюсселе.

Сотрудничество в энергетике и санкционная политика

Несмотря на общеевропейскую тенденцию к отказу от российских энергоносителей, Венгрия остается импортером ресурсов из РФ. Во время последнего разговора 3 марта Путин снова высоко оценил «принципиальную позицию» Будапешта.

Реклама

Стенограмма октябрьского разговора также подтверждает, что стороны обсуждали привлечение чиновников, таких как Петер Сийярто и Марко Рубио, к подготовке дипломатических встреч, хотя эти планы в конце концов не были реализованы.

Аналитики считают, что эта утечка может оказать существенное влияние на настроения избирателей, которые будут определять будущее Венгрии уже в это воскресенье.

Орбан откровенно становится на сторону Путина — последние новости

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлениями о необходимости отмены санкций ЕС против России и возобновлении закупки российских энергоносителей.

По его словам, Европа приближается к «критической ситуации» из-за возможного энергетического кризиса, который может привести к дефициту топлива и росту цен.

Реклама

Орбан призвал Брюссель изменить политику и отменить ограничения по российской энергетике, а также заявил о необходимости возобновления работы нефтепровода «Дружба», отмечая риски для экономики Европы.

Также, в Венгрии разгорелся политический скандал вокруг оппозиционной партии Тиса после публикации властями видео допроса 19-летнего ИТ-специалиста.

На записи юноша под псевдонимом «Гундальф» рассказывает, что после начала полномасштабной войны помогал Украине отбивать кибератаки, а также вспоминает о возможной попытке вербовки, которую он, по собственным словам, отклонил.

После обнародования видео премьер-министр Виктор Орбан заявил о якобы подтверждении связей с украинскими структурами, тогда как лидер партии Тиса Петер Мадяр назвал ситуацию политической атакой и обвинил власть в искажении фактов.