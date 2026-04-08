У Орбана устроили истерику из-за слива разговора с Путиным: Сийярто "порвало" в прямом эфире
Сийярто обвинил иностранные спецслужбы после слива разговора Орбана с Путиным.
В Венгрии разгорелся скандал после публикации стенограммы разговора премьера Виктора Орбана с главой Кремля Владимира Путина. Министр иностранных дел Петер Сийярто эмоционально отреагировал на утечку и обвинил иностранные спецслужбы.
Об этом сообщает венгерское издание Telex.hu.
В эфире венгерского телеканала Сийярто заявил, что публикация стенограммы за несколько дней до парламентских выборов является прямым вмешательством во внутренние дела страны.
«Если у кого-то еще были сомнения по поводу вмешательства иностранных спецслужб в выборы в Венгрии, то, надеюсь, теперь их больше нет», — заявил он.
По словам министра, непонятно, как именно такие записи попали в прессу, ведь у венгерской стороны, по его словам, таких стенограмм нет.
Как объяснил Сийярто, телефонный разговор состоялся после того, как Дональд Трамп объявил о возможном мирном саммите в Будапеште и попросил Орбана пообщаться с Путиным.
Министр отрицает обвинения в пророссийской позиции и заявил, что слова Орбана о «мыше и льве» были лишь аллегорией готовности помочь в организации переговоров.
«Речь шла о том, что Венгрия готова помочь мирному процессу. Это понятно каждому, кто хочет оценивать ситуацию трезво», - сказал Сийярто.
Орбан и Путин - скандалы и заявления
По данным Bloomberg, в разговоре Орбан демонстрировал лояльность Путину и заявлял о готовности помогать ему «во всем». Это вызвало волну критики и подозрения в сотрудничестве Будапешта с Москвой.
В то же время премьер Венгрии неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями, в частности, призвал ЕС отказаться от санкций и возобновить закупки энергоносителей у России.
Ранее глава МИД Венгрии заявлял, что Украина якобы угрожает энергетической безопасности страны, обвиняя Киев в попытках атак на газовую инфраструктуру.