У Орбана устроили истерику из-за слива разговора с Путиным: Сийярто "порвало" в прямом эфире

Петр Сийярто / © Associated Press

В Венгрии разгорелся скандал после публикации стенограммы разговора премьера Виктора Орбана с главой Кремля Владимира Путина. Министр иностранных дел Петер Сийярто эмоционально отреагировал на утечку и обвинил иностранные спецслужбы.

Об этом сообщает венгерское издание Telex.hu.

В эфире венгерского телеканала Сийярто заявил, что публикация стенограммы за несколько дней до парламентских выборов является прямым вмешательством во внутренние дела страны.

«Если у кого-то еще были сомнения по поводу вмешательства иностранных спецслужб в выборы в Венгрии, то, надеюсь, теперь их больше нет», — заявил он.

По словам министра, непонятно, как именно такие записи попали в прессу, ведь у венгерской стороны, по его словам, таких стенограмм нет.

Как объяснил Сийярто, телефонный разговор состоялся после того, как Дональд Трамп объявил о возможном мирном саммите в Будапеште и попросил Орбана пообщаться с Путиным.

Министр отрицает обвинения в пророссийской позиции и заявил, что слова Орбана о «мыше и льве» были лишь аллегорией готовности помочь в организации переговоров.

«Речь шла о том, что Венгрия готова помочь мирному процессу. Это понятно каждому, кто хочет оценивать ситуацию трезво», - сказал Сийярто.

По данным Bloomberg, в разговоре Орбан демонстрировал лояльность Путину и заявлял о готовности помогать ему «во всем». Это вызвало волну критики и подозрения в сотрудничестве Будапешта с Москвой.

В то же время премьер Венгрии неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями, в частности, призвал ЕС отказаться от санкций и возобновить закупки энергоносителей у России.

Ранее глава МИД Венгрии заявлял, что Украина якобы угрожает энергетической безопасности страны, обвиняя Киев в попытках атак на газовую инфраструктуру.