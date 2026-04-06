Венгрия усилила охрану «Турецкого потока»: что произошло

Такое решение было принято после появления информации о вероятной попытке диверсии на трубопроводе в Сербии.

Игорь Бережанский
Петер Сийярто

Петер Сийярто

Правительство Венгрии поручило военным взять под охрану венгерский участок газопровода Турецкий поток.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после совещания, проведенного премьер-министром Виктором Орбаном.

По словам Сийярто, такое решение было принято после появления информации о вероятной попытке диверсии на трубопроводе в Сербии. Следовательно, военные будут обеспечивать охрану объекта по всей его протяженности — от сербско-венгерской до венгерско-словацкой границы.

Министр также сообщил, что провел переговоры с главами энергетических ведомств Сербии, Турции и России. По итогам переговоров стороны согласились существенно усилить меры по безопасности газопровода.

«Военные будут охранять трубопровод по всей его протяженности, а меры безопасности будут усилены до максимального уровня», — заявил Сийярто.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич заявил, что в воскресенье, 5 апреля, рядом с объектом газовой инфраструктуры, соединяющей его страну с Венгрией, были обнаружены взрывные устройства.

Мы ранее информировали, что представитель украинского МИДа отверг попытки связать с Украиной ситуацию со взрывчаткой у газопровода в Сербии.

