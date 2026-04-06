Венгрия усилила охрану «Турецкого потока»: что произошло

Петер Сийярто / © Reuters

Правительство Венгрии поручило военным взять под охрану венгерский участок газопровода Турецкий поток.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после совещания, проведенного премьер-министром Виктором Орбаном.

По словам Сийярто, такое решение было принято после появления информации о вероятной попытке диверсии на трубопроводе в Сербии. Следовательно, военные будут обеспечивать охрану объекта по всей его протяженности — от сербско-венгерской до венгерско-словацкой границы.

Министр также сообщил, что провел переговоры с главами энергетических ведомств Сербии, Турции и России. По итогам переговоров стороны согласились существенно усилить меры по безопасности газопровода.

«Военные будут охранять трубопровод по всей его протяженности, а меры безопасности будут усилены до максимального уровня», — заявил Сийярто.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич заявил, что в воскресенье, 5 апреля, рядом с объектом газовой инфраструктуры, соединяющей его страну с Венгрией, были обнаружены взрывные устройства.

Мы ранее информировали, что представитель украинского МИДа отверг попытки связать с Украиной ситуацию со взрывчаткой у газопровода в Сербии.