Зеленский прилетел в Великобританию с визитом: фото

Стало известно, с кем встретится украинский президент во время своего визита в Великобританию.
Сегодня, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Самолет с украинским лидером приземлился в британском аэропорту Станстед.
Об этом сообщает BBC.
В аэропорту Зеленского встретил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Британский глава правительства обнародовал фото со встречи в своем "Твиттере" и написал: "Добро пожаловать в Великобританию, президент Зеленский. Слава Украине".
Welcome to the UK, President @ZelenskyyUa.— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 8, 2023
#SlavaUkraini pic.twitter.com/rMoBTC3ken
Как сообщает Sky News, Зеленский направится на Даунинг-стрит для переговоров с премьер-министром Риши Сунаком, а затем выступит в парламенте страны в 13:00 (по украинскому времени в 15:00).
Также ожидается, что король Чарльз III проведет аудиенцию с украинским президентом Зеленским в королевской резиденции.
Как ранее сообщалось, это первый визит Зеленского в Великобританию с начала полномасштабного вторжения России. Украинский президент встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и обсудят поддержку Украины, в том числе "немедленное усиление" военной помощи от Британии для Украины. Ожидается, что Сунак предложит Зеленскому усилить обучение украинских военных в Великобритании, в частности, солдат морской пехоты и пилотов истребителей.
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