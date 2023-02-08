Зеленский прилетел в Великобританию с визитом: фото

Стало известно, с кем встретится украинский президент во время своего визита в Великобританию.

Сегодня, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Самолет с украинским лидером приземлился в британском аэропорту Станстед.

Об этом сообщает BBC.

В аэропорту Зеленского встретил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Британский глава правительства обнародовал фото со встречи в своем "Твиттере" и написал: "Добро пожаловать в Великобританию, президент Зеленский. Слава Украине".

Как сообщает Sky News, Зеленский направится на Даунинг-стрит для переговоров с премьер-министром Риши Сунаком, а затем выступит в парламенте страны в 13:00 (по украинскому времени в 15:00).

Также ожидается, что король Чарльз III проведет аудиенцию с украинским президентом Зеленским в королевской резиденции.

Как ранее сообщалось, это первый визит Зеленского в Великобританию с начала полномасштабного вторжения России. Украинский президент встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и обсудят поддержку Украины, в том числе "немедленное усиление" военной помощи от Британии для Украины. Ожидается, что Сунак предложит Зеленскому усилить обучение украинских военных в Великобритании, в частности, солдат морской пехоты и пилотов истребителей.

Читайте также: