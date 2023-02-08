В Днепропетровской области сообщили о работе ПВО

Больше часа в области была "тревога".
В среду, 8 февраля, в Днепропетровской области во время воздушной тревоги сработали силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил мэр Каменского Андрей Билоусов.
"По предварительной информации, работала ПВО. По состоянию на данный момент данных о разрушениях или пострадавших не поступало. Пока тревога продолжается и опасность остается", — написал Белоусов.
По состоянию на 12.55 тревога в регионе закончилась. Она началась в 11.50.
Напомним, российские оккупанты ночью, 7 февраля, обстреляли город Харьков. Захватчики попали в промышленный объект в Киевском районе города. оккупанты выпустили 4 ракеты. Предварительно, С-300. Из-за обстрелов вспыхнул пожар.
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