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У Дніпропетровській області повідомили роботу ППО

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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У Дніпропетровській області повідомили роботу ППО

Фото: Associated Press

Понад годину в області була "тривога".

У середу, 8 лютого, в Дніпропетровській області під час повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив мер Кам’янського Андрій Білоусов.

"За попередньою інформацією, працювала ППО. Станом на цю хвилину даних про руйнування чи постраждалих не надходило. Наразі тривога триває і небезпека залишається", - написав Білоусов.

Станом на 12:55 тривога в регіоні закінчилася. Вона розпочалася об 11:50.

Нагадаємо, російські окупанти вночі, 7 лютого, обстріляли місто Харків. Загарбники поцілили у промисловий об'єкт у Київському районі міста. Окупанти випустили 4 ракети. Попередньо, С-300. Через обстріли спалахнула пожежа.

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Дата публікації
Перегляди
294
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