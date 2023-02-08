Американські аналітики оцінили шанси росіян на великий наступ для захоплення Донеччини

Американські аналітики Інституту вивчення війни вважають, що військове командування агресорки Росії ставить нереалістичні терміни та поспішає розпочати наступ для захоплення Донецької області. Армія окупантів не має достатньої бойової потужності.

Про це йдеться у свіжому огляді ISW.

До слова, американські аналітики у своїх оцінках опираються на висновки британських розвідників, які зауважують що, ймовірно, Москва намагалася розпочати наступну операцію, щоб вийти на адмінкордони Донецької області від початку січня 2023-го. Втім, ворог зміг отримати лише кілька сотен метрів території на тиждень.

Фахівці наголошують, що повільні темпи ворога пояснюються нестачею боєприпасів. Крім того, окупантам бракує маневрених підрозділів, які необхідні для успішного та швидкого наступу. Саме тому, експерти впевнені, що РФ навряд чи наростить бойову міць, яка необхідна для суттєвого впливу на результат війни. Своєю чергою, військове командування продовжує вимагати нереалістичного та масштабного просування.

"Російське керівництво знову планує рішучий наступ на основі помилкових припущень щодо своїх військових можливостей і не має бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції", - наголосили в Інституті.

Аналітики спостерігали, як РФ сигналізувала про підготовку до наступу на початку 2023-го. Втім, вони дійшли висновку, що час і простір можуть перешкодити стрімким і широкомасштабним просуванням Росії. Крім того, наближається весна, яка непридатна для маневреної війни.

Нагадаємо, британські розвідники наголошують, що росіянам у найближчі тижні не вдасться досягти вагомих успіхів у наступальних діях на Донеччині через нестачу боєприпасів та кваліфікованих підрозділів. Зазначається, що РФ намагається відновити великі наступальні операції в Україні від початку січня 2023 року.

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