Наступ Росії у лютому: британська розвідка оцінила можливості армії РФ

Росіянам у найближчі тижні не вдасться досягти вагомих успіхів у наступальних діях на Донеччині через нестачу боєприпасів та кваліфікованих підрозділів.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Розвідка Британії зазначає, що цілком ймовірно, Росія намагається відновити великі наступальні операції в Україні від початку січня 2023 року. Її операційною метою майже напевно є захоплення решти контрольованою Україною частини Донецької області.

Як зазначається у зведенні, російським силам вдалося відвоювати територію лише на кілька сотень метрів на тиждень. Це пов'язано з тим, що Росії нині бракує боєприпасів і маневрених підрозділів, необхідні для успішного наступу.

За даними британської розвідки, старші командири, ймовірно, будують плани, які потребують недостатньо укомплектованих, недосвідчених підрозділів для досягнення нереалістичних цілей через політичний та професійний тиск. При цьому російські лідери ймовірно продовжать вимагати масштабних обіцянок.

"Малоймовірно, що найближчими тижнями Росія зможе наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни", - йдеться у дописі.

Що відомо про можливий новий наступ Росії

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан говорить, що певні наступальні дії росіян проводитимуться вздовж усієї цієї лінії фронту. Йде певне збільшення тиску росіян на ділянки фронту Луганської та Донецької областей від Вугледара до Куп'янська.

Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що новий наступ Росії може статися в будь-який день після 15 лютого.

Головне управління розвідки України визначило три ймовірних напрямки нового наступу Росії – Донецька область, Луганська область та Запоріжжя.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж вважає, що для підготовки до повномасштабного наступу Росії потрібно від 4 до 6 місяців.

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