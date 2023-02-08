Зеленский едет в Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 февраля, поедет в Великобританию на встречу с премьер-министром страны Риши Сунаком.

Кроме того, глава государства встретится с украинскими военными, которые проходят учения в стране.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на офис британского премьер-министра.

Следует отметить, что это первый визит Зеленского в Британию с самого начала полномасштабного вторжения России. В ходе поездки президент и Сунак обсудят поддержку Украины, в том числе "немедленное усиление" военной помощи от Британии для Украины.

Отмечается, что Сунак предложит Зеленскому усилить обучение украинских военных в Британии, "в частности, пилотов истребителей, чтобы они могли руководить истребителями стандартов НАТО".

Премьер Британии также намерен предложить начать немедленную программу обучения морской пехоты.

"Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решительности и борьбы его страны, а также свидетельством незыблемой дружбы между нашими двумя странами. Я горжусь тем, что сегодня мы расширим подготовку для солдат морской пехоты и пилотов истребителей, чтобы гарантировать, что Украина будет иметь армию, способную защищать ее интересы в будущем", – отметил Сунак.

Он добавил, что этот визит также подчеркнет обязательство Британии не просто предоставлять военное оборудование на короткий срок, но и долгосрочное обязательство "стоять бок о бок с Украиной на протяжении многих лет".

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