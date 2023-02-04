Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский поговорил с Сунаком и назвал темы разговора

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
268
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский поговорил с Сунаком и назвал темы разговора

Фото: Владимир Зеленский

Стороны обсудили расширение возможностей украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 4 февраля телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Об этом украинский лидер сообщил в Сети.

В частности, Зеленский поблагодарил Сунака за начало тренировок украинских военных на танках Challenger 2.

"Также говорили о дальнейшем расширении способностей украинской армии, разносторонней поддержке Украины на короткую и длинную перспективу. Отдельно подчеркнул: представителям агрессора не место на предстоящей Олимпиаде в Париже", – говорится в заявлении главы государства.

Напомним, как анонсировал британский министр обороны Бен Уоллес, переданные Украине танки Challenger 2 прибудут на фронт к лету.

Вместе с тем в правительстве Великобритании объяснили, что не будут передавать Украине свои истребители из-за длительного времени подготовки пилотов. Речь идет о двух годах.

Министр обороны Украины Алексей Резников 4 февраля сообщил, что вскоре прибудет "очень много" танков от иностранных партнеров.

Читайте также:

Пожар в Белгородской области, саммит "Украина-ЕС" и новый пакет помощи – новости 4 февраля

Пожар в Белгородской области, саммит "Украина-ЕС" и новый пакет помощи – новости 4 февраля

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
268
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация