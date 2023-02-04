Зеленский поговорил с Сунаком и назвал темы разговора

Президент Украины Владимир Зеленский провел 4 февраля телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Об этом украинский лидер сообщил в Сети.

В частности, Зеленский поблагодарил Сунака за начало тренировок украинских военных на танках Challenger 2.

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"Также говорили о дальнейшем расширении способностей украинской армии, разносторонней поддержке Украины на короткую и длинную перспективу. Отдельно подчеркнул: представителям агрессора не место на предстоящей Олимпиаде в Париже", – говорится в заявлении главы государства.

Напомним, как анонсировал британский министр обороны Бен Уоллес, переданные Украине танки Challenger 2 прибудут на фронт к лету.

Вместе с тем в правительстве Великобритании объяснили, что не будут передавать Украине свои истребители из-за длительного времени подготовки пилотов. Речь идет о двух годах.

Министр обороны Украины Алексей Резников 4 февраля сообщил, что вскоре прибудет "очень много" танков от иностранных партнеров.

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