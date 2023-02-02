В Британии объяснили, почему не отправляют Украине истребители

Великобритания сосредоточена на оказании помощи, которую Украина может использовать в краткосрочной перспективе, говорит Сунак.

Правительство Великобритании объяснило, что длительное время подготовки делает отправку британских самолетов Украине нецелесообразной. По словам действующего премьера Риши Сунака, для полной подготовки новых пилотов могут понадобиться годы.

Об этом сообщает Sky News.

По его словам, Великобритания сосредоточена на оказании помощи, которую Украина может использовать в краткосрочной перспективе.

"Мы будем продолжать прислушиваться к украинцам и думать, что правильно в долгосрочной перспективе. Но стоит понять ситуацию: самая быстрая программа обучения для нового пилота составляет примерно 35 месяцев. Текущая программа обучения на реактивных самолетах Великобритании длится пять лет", — сказал официальный спикер Риши Сунака.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что предоставление Украине истребителей на этом этапе "было бы неправильным подходом", но "четкое решение" еще не принято.

В то же время бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон критикует страны Запада за нерешительность в вопросе поддержки вступления Украины в НАТО, что привело к "худшей войне в Европе за последние 80 лет".

Джонсон также считает, что Украина может освободить все свои территории уже в 2023 году, если западные страны не будут медлить с поддержкой. В одном из своих последних интервью Джонсон призвал усилить поддержку Украины и "дать украинцам то, что им нужно, будь то танки или дальнобойная артиллерия".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.