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У Британії пояснили, чому не відправляють Україні винищувачі

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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У Британії пояснили, чому не відправляють Україні винищувачі

Фото: Associated Press

Британія зосереджена на наданні допомоги, яку Україна може використати в короткостроковій перспективі, каже Сунак.

Уряд Великої Британії пояснив, що тривалий час підготовки робить відправку британських літаків Україні недоцільною. За словами чинного прем'єра Ріші Сунака, на повну підготовку нових пілотів можуть знадобитися роки.

Про це повідомляє Sky News.

За його словами, Велика Британія зосереджена на наданні допомоги, яку Україна може використати в короткостроковій перспективі.

"Ми продовжуватимемо прислухатися до українців і думати, що є правильним у довгостроковій перспективі. Але варто зрозуміти ситуацію: найшвидша програма навчання для нового пілота становить приблизно 35 місяців. Поточна програма навчання на реактивних літаках Великої Британії триває п’ять років", - сказав офіційний речник Ріші Сунака.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявляв, що надання Україні винищувачів на цьому етапі "було б неправильним підходом", але "чіткого рішення" ще не ухвалено.

Натомість колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон критикує країни Заходу за нерішучість у питанні підтримки вступу України до НАТО, що призвело до "найгіршої війни в Європі за останні 80 років". 

Джонсон також вважає, що Україна може звільнити всі свої території вже 2023 року, якщо західні країни не зволікатимуть з підтримкою. В одному зі своїх останніх інтерв'ю Джонсон закликав посилити підтримку України і "дати українцям те, що їм потрібно, чи то танки, чи далекобійну артилерію".

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Дата публікації
Перегляди
1513
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