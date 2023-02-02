Мила вікна? В Києві жінка випала з висоти 17 поверху

В Києві жінка впала з висоти 17 поверху. НП сталася в Святошинському районі по вулиці Олевська, 5. Тіло пробило накриття над входом до парадного. Від отриманих травм людина померла.

В соціальних мережах пишуть, що тіло пролежало біля будинку до обіду і нібито його ніхто не забирав. Також є інформація, що жінка мила вікна перед тим як впала.

В поліції Святошинського району цей факт поки не коментують, встановлюють всі обставини НП. Нам розповіли, що жінка, яка випала з 17 поверху - 1969 року народження.

«Тіло жінки біля під’їзду довго не лежало. Виклик надійшов о 8:10. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала дану подію. Правоохоронцям потрібно було розібратися з усіма деталями, встановити всі обставини та опитати свідків. Поки першочергові слідчі дії не були закінчені – тіло не могли забрати. Його забрали об 11:30. До обіду, як пишуть в соціальних мережах тіло не лежало», - розповіли в поліції Києва.

Там додають, що всі відомості про подію внесені до реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 115 з додатковою позначкою «Самогубство». Слідчі дії тривають.

Фото: Поліція Києва

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