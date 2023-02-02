Стало відомо, коли ПЦУ обговорить календарну реформу

Священний Синод ПЦУ зібрався сьогодні у Синодальній залі Митрополичого будинку, що в Києві.

Священний Синод 2 лютого ухвалив рішення, за яким 24 травня 2023 року відбудеться Собор ПЦУ щодо календарної реформи. Йдеться про використання Новоюліанського календаря.

Про це інформує пресслужба ПЦУ.

Так, 2 лютого у Синодальній залі Митрополичого будинку відбулося чергове засідання Священного синоду Православної Церкви України (ПЦУ). На порядку денному було затверджено багато питань, серед яких йшлося про Новоюліанський календар та календарну реформу.

"Священний Синод затвердив порядок надання благословення парафіям та монастирям ПЦУ на використання Новоюліанського календаря (Постанова №52). Було вирішено скликати 24 травня 2023 р. чергове засідання Архієрейського Собору, одним з питань порядку денного якого є обговорення календарної реформи", - йдеться в повідомленні.

Щодо необхідності законодавчого обмеження втручання країни-агресора в релігійне життя України Синод ухвалив спеціальну заяву.

До слова, окрім основних Григоріанського (якого дотримується Римо-католицька церква) та Юліанського (якого дотримуються Греко-католицька та Православна церкви), є ще Новоюліанський календар, який дуже подібний до Григоріанського. До 28 лютого 2800 року всі свята за обома календарями співпадатимуть, проте далі можлива похибка, оскільки Новоюліанський дещо по-іншому обчислює один день високосного року.

Нагадаємо, раніше Волинська єпархія вирішила святкувати релігійні свята за новоюліанським календарем. Її делегація в Константинополі звернулася з листом-проханням до Вселенського Патріарха. І той затвердив зміни.

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