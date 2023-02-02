Стало известно, когда ПЦУ обсудит календарную реформу

Священный Синод ПЦУ собрался сегодня в Синодальном зале Митрополичьего дома в Киеве.

Священный Синод 2 февраля принял решение, согласно которому 24 мая 2023 года состоится Собор ПЦУ об календарной реформе. Речь идет об использовании Новоюлианского календаря.

Об этом информирует пресс-служба ПЦУ.

Так, 2 февраля в Синодальном зале Митрополичьего дома состоялось очередное заседание Священного синода Православной Церкви Украины (ПЦУ). В повестке дня были утверждены многие вопросы, среди которых речь шла о Новоюлианском календаре и календарной реформе.

"Священный Синод утвердил порядок предоставления благословения приходам и монастырям ПЦУ на использование Новоюлианского календаря (Постановление №52). Было решено созвать 24 мая 2023 г. очередное заседание Архиерейского Собора, одним из вопросов повестки дня которого является обсуждение календарной реформы", — сказано в сообщении.

О необходимости законодательного ограничения вмешательства страны-агрессора в религиозную жизнь Украины Синод принял специальное заявление.

К слову, кроме основных Григорианского (которого придерживается Римско-католическая церковь) и Юлианского (которого придерживаются Греко-католическая и Православная церкви), есть еще Новоюлианский календарь, очень похожий на Григорианского. До 28 февраля 2800 года все праздники по обоим календарям будут совпадать, однако дальше возможна погрешность, поскольку Новоюлианский несколько по-другому исчисляет один день высокосного года.

Напомним, ранее Волынская епархия решила праздновать религиозные праздники по новому лианскому календарю. Ее делегация в Константинополе обратилась с письмом-просьбой ко Вселенскому Патриарху. И тот утвердил перемены.

​Читайте также: