ВСУ осваивают управление Challenger 2: в Минобороны рассказали детали

Украинские танковые экипажи учатся управлению танками Challenger 2.

Об этом говорится в Twitter британского оборонного ведомства.

"Великобритания предоставляет Украине танки Challenger 2, чтобы помочь ей защитить свою родину и вернуть территорию", — говорится в сообщении.

Напомним, в Пентагоне прокомментировали возможность использования ВСУ дальнобойных ракет для освобождения Крыма: "Это будет решение Украины".

Франция и Италия весной 2023 года отправят в Украину противоракетную систему ЗРК SAMP /T по прозвищу Mamba. Она поможет более надежно защитить украинское небо.

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