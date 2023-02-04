Португалия подтвердила свои намерения предоставить Украине танки Leopard 2

Премьер-министр Португалии 4 февраля заявил, что Португалия передаст Вооруженным силам Украины танки Leopard 2 и добавил, что сейчас идет логистическая операция с Германией по возвращению некоторых танков.

Глава португальского правительства Антониу Кошта подчеркнул, что отправка танков в Украину не будет угрожать армии самой Португалии с точки зрения оборудования.

Об этом пишет Diario de Noticias.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы иметь возможность отказаться от части наших танков. Я знаю, сколько танков будет [отправлено Украине], но объявлено это будет в подходящее время", — сказал Кошта.

По его словам, в настоящее время Португалия работает с Германией, чтобы "провести логистическую операцию по поставке запчастей, чтобы завершить восстановление некоторых [боевых] машин, которые не были в строю".

"Операция, цель которой предоставить Украине несколько танков, предусматривает сохранение военного потенциала самой Португалии. Очевидно, что у Португалии также есть обязательства в рамках НАТО, которые мы не можем не выполнять с точки зрения наличия техники для интервенций в случае необходимости", — отметил Кошта.

Отвечая на вопрос о наиболее вероятном времени, когда танки Leopard 2 смогут быть отправлены в Украину, Кошта отметил, что "в Европе идет работа над тем, чтобы получить все эти средства в наличие до конца марта".

Премьер-министр Португалии добавил, что некоторые из танков не на ходу, поэтому страна должна работать одновременно с производителями, чтобы обеспечить необходимую цепочку поставки для восстановления таких танков и иметь возможность отказаться от исправных танков.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что уже скоро в Украину прибудет "очень много" танков от иностранных партнеров, в том числе немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams.

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