Тарас Цымбалюк впервые рассказал, как познакомился с новой девушкой и сколько они уже вместе

Артист поделился, что не искал отношения после второго развода.

Украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк поделился, как начался его роман с ресторатором Светланой Готочкиной.

В начале полномасштабного вторжения звезда разошелся со своей второй женой, стилисткой Тиной Антоненко и не искал новых отношений. Однако судьба распорядилась по-другому.

В комментарии "Новому каналу" Цымбалюк признался, что со Светланой его познакомила их общая подруга:

"Все произошло спонтанно! Нас познакомила общая подружка, и с тех пор началось общение. Все было дистанционно, в телефоне. Но через несколько дней я почувствовал, что на одной волне с этим человеком. Казалось, мы знакомы не первый год. Происходили такой синхрон. и понимание, когда можно быть собой во всех проявлениях", – поделился актер.

Тарас Цымбалюк с девушкой / Фото: instagram.com/got.sveta

По словам Цымбалюка, вместе с Готочкиной они уже пять месяцев. Пара имеет много общих интересов. В частности, влюбленные любят вместе ходить в спортзал.

"Любим заниматься спортом. Единственное, мне хочется почаще работать с железом, а у Светланы, скажем так, более девичьи тренировки", – поделился артист.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Кроме того, пара обожает вместе проводить время и делать какие-то простые вещи:

"Мы наслаждаемся обычными, вроде бы, действиями: ужинать вместе, смотреть фильмы, прогуливаться. Эти банальные вещи имеют ценность для нас! Очень приятно вечером, уставшими, просто сидеть рядом, втыкать в телефоны и параллельно общаться. В этом моменте нам клево", – рассказал Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк с новой девушкой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк поделился, начали ли они жить вместе со Светланой Готочкиной.

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